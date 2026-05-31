Pocas personas lo saben: al cambiar esta configuración en iPhone, no solo ahorrará batería, sino que será más rápido

CEs probable que tenga en la mano uno de los modelos más potentes de Apple y sin embargo, no esté aprovechando todo su potencial al navegar por la web.

Calor excesivo en iPhone: dos funciones que podría desactivar para evitar que la batería del celular se dañe antes de tiempo

Desde la llegada del iPhone 13 Pro, la compañía introdujo la tecnología ProMotion, que permite que la pantalla se actualice de forma ultrarrápida (hasta 120 veces por segundo) para que todo se vea increíblemente fluido. Sin embargo, de acuerdo con Macrumors, existe un “freno” invisible en Safari que hace que el navegador funcione a la mitad de su capacidad real.

El límite invisible en la navegación

Aunque el celular sea capaz de mostrar imágenes con una suavidad asombrosa, Apple ha decidido que Safari funcione por defecto a solo 60 Hz. Para entenderlo de forma sencilla, la tasa de refresco (o hercios) es la cantidad de veces que la imagen de tu pantalla se dibuja cada segundo.

Aunque ciertos iPhone alcanzan 120 Hz, el navegador de Apple opera por defecto a una velocidad menor. Foto: AFP

Al estar limitado a 60 Hz, la pantalla se actualiza cada 16,7 milisegundos. Si se elimina esta restricción, el tiempo de respuesta baja a solo 8,3 milisegundos, lo que significa que la fluidez se duplica instantáneamente al deslizarte por tus sitios favoritos.

El equilibrio entre velocidad y energía

¿Por qué Apple pondría un límite a su propia tecnología? La respuesta está en la eficiencia. Mantener una velocidad de actualización tan alta exige más esfuerzo del procesador y por tanto, consume más energía.

Por esta razón, existen dos caminos:

Si busca ahorro: Mantener la configuración actual (60 Hz) es ideal si se suele leer textos estáticos, como noticias, ya que esto ayuda a prolongar la duración de la batería.

Mantener la configuración actual (60 Hz) es ideal si se suele leer textos estáticos, como noticias, ya que esto ayuda a prolongar la duración de la batería. Si busca fluidez: Desactivar el límite es la mejor opción si visitas páginas con muchas animaciones, juegos web o contenido interactivo, donde la rapidez de respuesta es fundamental.

Guía paso a paso para tomar el control

Si quiere experimentar esa sensación de velocidad extrema en el navegador, puede ajustar esta función oculta siguiendo estos pasos en el menú de tu dispositivo:

Quienes deseen una navegación más fluida pueden modificar una opción poco visible dentro de los ajustes de Safari. Foto: Getty Images

Abrir el menú de Ajustes y busca el apartado de Aplicaciones. Localizar y seleccionar Safari. Ir a la parte del final y entrar en la opción Avanzado. Buscar la sección llamada “Conmutación de funciones” ó “Cambio de función” (que son ajustes experimentales del sistema). Desactivar el interruptor que dice: “Prefer Page Rendering Updates near 60fps”.

Una vez hecho el cambio, se tiene que cerrar y volver a abrir Safari.

Allí encontrará de inmediato que el desplazamiento por las webs y las transiciones se sienten mucho más ágiles y naturales, liberando finalmente la potencia que Apple mantenía guardada bajo llave.