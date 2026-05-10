¿Escuchan los celulares las conversaciones privadas? Configuración para evitar la publicidad dirigida

Una situación común se vuelve mito: tras mencionar un producto en una charla informal, el usuario encuentra anuncios relacionados al abrir sus redes sociales. Aunque esto genera la sensación de que el dispositivo graba cada palabra, la realidad técnica apunta a procesos distintos pero igualmente profundos.

¿Cómo saber si su celular está intervenido? Estas son las señales de alerta para detectar si está siendo víctima de espionaje

Las empresas no necesitan registrar conversaciones literales, ya que el procesamiento constante de voz agotaría la batería y el consumo de datos de forma muy evidente. En su lugar, utilizan herramientas que analizan el comportamiento digital para predecir intereses con una precisión que imita la escucha activa (algoritmos).

La “matrícula digital” y el perfil del usuario

Tal como resaltan los expertos de ADSLZone, el núcleo de esta personalización es el ID de publicidad, un identificador único asignado a cada celular que actúa como una firma digital. Este código registra qué aplicaciones se utilizan, cuánto tiempo se les dedica y con qué tipo de contenido se interactúa.

Cada celular tiene un identificador publicitario que ayuda a las plataformas a seguir la actividad digital del usuario. Foto: Getty Images

A través de esta “matrícula”, se crean perfiles que agrupan a las personas según sus posibles gustos, como el interés por la naturaleza o la cocina, basándose en búsquedas previas o formularios completados. Incluso se pueden generar informes que vinculan un simple clic en un anuncio con una compra posterior para medir la efectividad de una campaña.

Cómo limitar el seguimiento en dispositivos Android

Para quienes perciben que son rastreados y desean detenerlo, el sistema de Google ofrece opciones para borrar el rastro acumulado:

En el menú de Ajustes, se debe localizar el apartado de Google y entrar en la gestión de la cuenta personal. Dentro de la pestaña de Datos y privacidad, existe una opción para desactivar los Anuncios personalizados, lo que detiene la clasificación por intereses. Es fundamental ir a la sección de Privacidad y luego a Anuncios para seleccionar la opción de Eliminar ID de publicidad. Esta acción borra el identificador actual, obligando al sistema a perder el historial de datos previos del usuario.

Android y iPhone cuentan con herramientas para limitar la publicidad personalizada y el rastreo digital. Foto: Getty Images

La forma de hacerlo en iPhone

Apple también permite restringir el intercambio de datos entre diferentes plataformas mediante ajustes específicos:

En la configuración de Privacidad y seguridad, el usuario debe buscar la función de Rastreo. Al desactivar el permiso para que las aplicaciones soliciten rastrear, se evita que una herramienta (como una red social) sepa qué hace el usuario cuando navega por otras aplicaciones. Finalmente, en el menú de Publicidad de Apple, se puede apagar el interruptor de Anuncios personalizados para limitar la información que la propia compañía utiliza para mostrar publicidad dirigida.