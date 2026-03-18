¿Cómo saber si su celular está intervenido? Estas son las señales de alerta para detectar si está siendo víctima de espionaje

En un mundo cada vez más conectado, el celular se ha convertido en una herramienta esencial tanto en la vida personal como en el ámbito laboral. En este dispositivo se almacenan fotografías, conversaciones, datos financieros y accesos a cuentas importantes, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Ante este panorama, el riesgo de espionaje digital ha ido en aumento, ya sea a través de ataques informáticos, programas maliciosos o aplicaciones diseñadas para vigilar al usuario. Por esta razón, identificar a tiempo una posible intervención es importante para resguardar la privacidad y prevenir consecuencias más graves.

Lo que parecía ciencia ficción hoy es una amenaza real: espían celulares sin que el dueño lo sepa. Foto: Getty Images

Además, el avance de las tecnologías de vigilancia hace que cualquier persona deba mantenerse atenta a posibles señales de alerta. Reconocer comportamientos inusuales en el dispositivo, utilizar herramientas de verificación y aplicar medidas de seguridad adecuadas son claves para proteger la información personal frente a accesos no autorizados.

¿Cómo saber si su celular está intervenido?

Según el portal oficial de la compañía de ciberseguridad ESET, Welivesecurity.com, detectar estas amenazas puede resultar complejo. Sin embargo, existen señales que pueden orientar al usuario.

Pilas si recibe un enlace extraño en WhatsApp: con esta opción puede detectar mensajes sospechosos antes de caer en una estafa

Una de las recomendaciones clave es verificar los permisos otorgados a las aplicaciones, ya que si alguna solicita acceso a funciones sensibles como la cámara, el micrófono o la ubicación sin una razón aparente, podría estar relacionada con software espía.

También, un comportamiento inusual de la batería podría ser una señal de alerta, especialmente si el dispositivo se descarga más rápido de lo habitual sin una razón clara. Esto puede deberse a aplicaciones maliciosas que operan en segundo plano y consumen recursos constantemente.

Del mismo modo, un sobrecalentamiento repentino, incluso cuando el celular no está en uso, podría indicar la presencia de software no autorizado en funcionamiento.

El espionaje digital a través de la cámara del celular vuelve a generar alerta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante las llamadas, también es importante prestar atención a sonidos extraños como interferencias, ecos o pitidos, ya que estos podrían sugerir que la comunicación está siendo vigilada. A esto se suman fallas como reinicios inesperados, lentitud general o bloqueos frecuentes, así como movimientos sospechosos en cuentas personales, incluyendo cambios de contraseñas o transacciones no reconocidas.

Otros indicios menos evidentes incluyen la recepción de mensajes o correos electrónicos con contenido inusual, la aparición de interferencias en dispositivos electrónicos cercanos y comportamientos extraños en el buzón de voz.

Asimismo, si el teléfono tarda más de lo normal en apagarse, podría ser señal de que continúa ejecutando procesos ocultos, como la transmisión de datos sin conocimiento del usuario.