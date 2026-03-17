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Revise si descargó esta aplicación en el celular y bórrela cuanto antes porque puede ser víctima de fraude bancario

Uno de los factores más críticos en la propagación del malware es la descarga de aplicaciones desde fuentes no oficiales o poco confiables.

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Redacción Tecnología
17 de marzo de 2026, 8:51 a. m.
Algunas aplicaciones pueden no ser lo suficientemente seguras.
Algunas aplicaciones pueden no ser lo suficientemente seguras. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El celular se ha convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana. En pocos minutos permite informarse sobre la actualidad, comunicarse, realizar compras, gestionar finanzas e incluso trabajar o estudiar desde cualquier lugar.

Su versatilidad lo ha vuelto indispensable, hasta el punto de que gran parte de la vida personal y profesional de los usuarios pasa por este dispositivo. Sin embargo, esta dependencia también implica nuevos riesgos, especialmente en materia de seguridad digital.

Si descargó estas aplicaciones en su televisor, elimínelas de inmediato: delincuentes podrían hackearlo en cuestión de segundos

Uno de los principales peligros es la descarga de aplicaciones maliciosas, conocidas como malware. Estas apps pueden parecer inofensivas o incluso útiles, pero en realidad están diseñadas para robar información, espiar la actividad del usuario o dañar el dispositivo.

El problema suele surgir cuando se descargan aplicaciones desde fuentes no oficiales o poco confiables, donde los controles de seguridad son limitados o inexistentes. Esto facilita la distribución de software fraudulento. Incluso en tiendas oficiales, aunque con menor frecuencia, pueden colarse aplicaciones que logran evadir los filtros de seguridad.

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Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Los usuarios deben descargar aplicaciones de fuentes confiables.
Los usuarios deben descargar aplicaciones de fuentes confiables. Foto: Getty Images

En este contexto, los expertos advierten sobre un tipo de aplicación especialmente engañosa: los falsos antivirus. Según el INCIBE, este tipo de fraude ha ido en aumento en los últimos años. Se trata de apps que se presentan como soluciones de seguridad, pero que en realidad representan un riesgo para los usuarios.

Estas aplicaciones suelen promocionarse con nombres llamativos, promesas de protección total y supuestas funciones avanzadas para eliminar virus o mejorar el rendimiento del móvil. No obstante, detrás de esta apariencia confiable se esconde un objetivo muy distinto: infectar el dispositivo, robar información personal o saturar al usuario con publicidad invasiva.

Una vez instaladas, pueden solicitar permisos excesivos, como acceso a contactos, mensajes, archivos o incluso al control del sistema. Con esta información, los ciberdelincuentes pueden recopilar datos sensibles, monitorear la actividad del usuario o utilizar el dispositivo con fines maliciosos sin que la persona lo note.

La era digital ha dado paso a la creación de aplicaciones que no son tan seguras como los usuarios piensan.
La era digital ha dado paso a la creación de aplicaciones que no son tan seguras como los usuarios piensan. Foto: Getty Images

Además, estas plataformas suelen generar anuncios constantes que afectan la experiencia del usuario, ralentizan el funcionamiento del celular y pueden redirigir a sitios web peligrosos. En algunos casos, incluso descargan otros programas sin autorización, aumentando aún más el nivel de riesgo.

Para evitar caer en este tipo de engaños, es fundamental instalar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, revisar las opiniones de otros usuarios y desconfiar de aquellas que prometen resultados milagrosos. También se recomienda verificar los permisos que solicitan antes de instalarla y optar por soluciones de seguridad reconocidas.

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