Ciencia

El extraño planeta de lava permanente que desafía las teorías de la astronomía en 2026

Un mundo extraño obliga a replantear la clasificación de planetas.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

26 de marzo de 2026, 6:03 p. m.
Un exoplaneta con magma permanente pone en duda lo que se sabía del universo.
Un exoplaneta con magma permanente pone en duda lo que se sabía del universo. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Un nuevo exoplaneta que se encuentra fuera de nuestro Sistema Solar está desconcertando al mundo científico, ha aparecido con diferentes anomalías y rasgos que no suelen ser comunes, pues éste planeta podría contener un océano de magma permanente.

El hallazgo fue publicado en Nature Astronomy y recoge que este exoplaneta nombrado L 98-59 orbita a una pequeña estrella roja a aproximadamente 35 años luz de la Tierra.

De acuerdo con la Universidad de Oxford: “el planeta tiene una densidad especialmente baja para su tamaño, que es aproximadamente 1,6 veces mayor que la de la Tierra; además, contiene cantidades significativas de sulfuro de hidrógeno en su atmósfera”.

Los expertos habían señalado que L 98-59 era “una enana gaseosa rocosa con atmósfera de hidrógeno o un mundo rico en agua formado por océanos profundos y hielo”, pero esto no encajó, razón por la cual señalan que parece pertenecer a una clase diferente que contiene moléculas pesadas de azufre.

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Reconstruyeron la historia del planeta

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Groningen, la Universidad de Leeds y la ETH Zúrich reconstruyeron la historia de este planeta en las cuales vincularon las observaciones telescópicas y obtuvieron:

Científicos revelaron que el planeta tendría un océano de magma bajo su superficie.
Investigadores lograron explicar la composición del planeta a partir de observaciones espaciales. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Sus resultados revelan que el manto de L 98-59 d probablemente sea silicato fundido (similar a la lava terrestre), con un océano de magma global que se extiende miles de kilómetros por debajo. Este vasto reservorio fundido permite al planeta almacenar cantidades extremadamente grandes de azufre en su interior profundo, a lo largo de escalas de tiempo geológicas. El océano de magma también ayuda a L 98-59 d a retener una atmósfera densa rica en hidrógeno que contiene gases con azufre, como el sulfuro de hidrógeno (H2S ) . Normalmente, este se perdería en el espacio con el tiempo, debido a la radiación de rayos X producida por la estrella anfitriona”.

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Un posible nuevo tipo de planeta redefine lo conocido en la galaxia

Ante ello, los investigadores señalan que “Los investigadores sugieren que L 98-59 d podría ser el primer miembro reconocido de una población más amplia de planetas sulfurosos ricos en gas que albergan océanos de magma de larga duración. De ser así, la diversidad de mundos en nuestra galaxia podría ser incluso mayor de lo que se creía”.

El estudio plantea que las clasificaciones actuales de planetas podrían ser limitadas.
El hallazgo sugiere la existencia de más mundos ricos en azufre y magma. Foto: Getty Images

El Dr. Harrison Nicholls, autor principal del estudio y miembro del Departamento de Física de la Universidad de Oxford, comentó que las categorías que utilizan los astrónomos para describir los planetas pequeños podría ser simplista y especificó que:

“Si bien es improbable que este planeta fundido albergue vida, refleja la gran diversidad de mundos que existen más allá del Sistema Solar. Cabe preguntarse entonces: ¿qué otros tipos de planetas esperan ser descubiertos?”