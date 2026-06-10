La función que muchos dejan activada en su televisor: podría estar afectando la imagen y elevando el consumo de energía

Muchas personas adquieren un televisor inteligente atraídas por la calidad de imagen que observan en las tiendas, donde los colores lucen más vivos, el contraste parece más intenso y cada detalle destaca con gran claridad.

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Sin embargo, al instalar el equipo en casa, es común notar que la experiencia visual no resulta tan impresionante como se esperaba. Esto suele deberse a que el dispositivo mantiene activada una configuración diseñada para resaltar la pantalla en entornos comerciales con iluminación intensa.

Aunque esta función ayuda a llamar la atención de los compradores, no siempre ofrece la mejor calidad de imagen para actividades cotidianas como ver películas, disfrutar de series o jugar videojuegos en un ambiente doméstico.

Al instalar el equipo en casa, es común notar que la experiencia visual no resulta tan impresionante como se esperaba. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo reseñado en Okdiario.com, el denominado “modo tienda” no es una función oculta ni una característica especial destinada a mejorar la experiencia de uso en el hogar. Se trata de una configuración diseñada específicamente para exhibir el televisor en establecimientos comerciales, donde decenas de pantallas compiten por captar la atención de los clientes.

Para lograrlo, el sistema incrementa parámetros como el brillo, el contraste y la intensidad de los colores, creando imágenes más llamativas que destacan incluso en espacios con iluminación muy intensa.

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Además, esta modalidad puede activar tecnologías de procesamiento de imagen que generan movimientos más fluidos y escenas visualmente más impactantes. Aunque algunos usuarios disfrutan de este efecto, otros consideran que altera el aspecto natural de películas y series. Diversos fabricantes incluyen esta opción bajo nombres como “Store Mode”, “Demo Mode” o “Retail Mode”.

En el caso de TCL, las guías de soporte explican cómo cambiar al “modo doméstico” desde la configuración del televisor, mientras que LG señala que el “modo tienda” está pensado para mostrar de forma constante las funciones y capacidades del equipo mediante mensajes y demostraciones en pantalla.

La compra de un televisor de segunda mano es una buena opción para quienes buscan ahorrar dinero. Foto: Getty Images

No obstante, mantener el televisor con niveles de brillo excesivamente altos no solo influye en la calidad de imagen, sino también en el consumo de energía. Algunas herramientas de ahorro energético que regulan automáticamente parámetros como la luminosidad de la pantalla ayudan a optimizar el uso de electricidad.

Cuando el equipo permanece configurado en un modo diseñado para exhibición comercial, es posible que demande más energía de la necesaria para un entorno doméstico, especialmente si permanece encendido durante varias horas al día.