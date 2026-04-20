Ni QLED ni OLED: la verdadera razón por la que la pantalla de su televisor inteligente se ve borrosa y sin brillo

A la hora de comprar un televisor, uno de los aspectos en los que más se fijan los usuarios es la calidad de imagen. Se trata de un factor clave en la experiencia visual, ya que de ella dependen elementos como los colores, la resolución y el contraste. Cuando estos no son adecuados, es probable que los contenidos no se disfruten con la comodidad y el nivel de detalle que se espera.

No hay imagen ni sonido en el televisor al conectar el HDMI: el error que podría estar provocando inestabilidad en la transmisión

Actualmente, destacan dos tecnologías principales: las pantallas QLED y OLED. Ambas representan algunos de los avances más importantes en televisores modernos, aunque, pese a la similitud en sus nombres, funcionan de manera muy distinta y ofrecen experiencias visuales diferentes.

La principal diferencia radica en cómo producen la imagen. Las pantallas OLED están compuestas por píxeles orgánicos que emiten su propia luz de forma individual, por lo que no requieren una fuente de iluminación adicional. Gracias a esto, cada píxel puede apagarse por completo, lo que permite obtener negros absolutos y un contraste prácticamente infinito.

En cambio, las pantallas QLED no son autoemisivas. Se basan en paneles LED tradicionales mejorados con una capa de puntos cuánticos que optimiza el color y el brillo. Estas requieren una retroiluminación, generalmente LED, que ilumina toda la pantalla o zonas específicas, pero no cada píxel de manera independiente.

Al momento de comprar un televisor, la calidad de imagen es uno de los criterios más determinantes. Foto: Getty Images

Sin embargo, según información de Computer Hoy, muchos usuarios no logran obtener una calidad de imagen Ultra HD óptima, independientemente de la tecnología que elijan. En estos casos, el problema no siempre está en el panel, sino en factores externos como la iluminación del entorno. Por más avanzada que sea la tecnología del televisor, el espacio donde se ubica y la forma en que se utiliza influyen directamente en el resultado final.

Aunque los televisores actuales incorporan soluciones como recubrimientos antirreflejos y altos niveles de brillo, la luz ambiental sigue siendo determinante. Para aprovechar al máximo la calidad de imagen, es fundamental evitar reflejos directos, especialmente de la luz solar o de fuentes intensas como lámparas y ventanas. De lo contrario, el panel puede comportarse como un espejo en escenas oscuras, afectando la experiencia visual.

La luz ambiental puede generar reflejos en la pantalla, reducir el contraste y dificultar la visualización, especialmente en escenas oscuras. Foto: Getty Images

Por último, una correcta instalación también marca la diferencia. Si el televisor se fija a la pared, lo ideal es ubicarlo a la altura de los ojos cuando se está sentado, lo que ayuda a prevenir molestias en el cuello y fatiga visual.

Asimismo, es importante elegir un ángulo de visión adecuado, evitando posiciones incómodas o con mala visibilidad, y mantener el equipo alejado de fuentes de calor, ya que las altas temperaturas pueden provocar sobrecalentamiento y reducir su vida útil.