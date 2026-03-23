¿Las pantallas OLED tienen ‘puntos calientes’? El hallazgo de expertos que podría acortar la vida útil de su televisor

Las pantallas OLED se han consolidado como una de las tecnologías más avanzadas y valoradas en el mundo de los dispositivos electrónicos. A diferencia de las pantallas tradicionales, no necesitan una luz de fondo para funcionar. En su lugar, cada píxel emite su propia luz de forma independiente, lo que permite obtener negros profundos, colores más intensos y un contraste prácticamente infinito.

Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

Esta característica es precisamente la que las ha hecho tan relevantes en la actualidad. Por ello, se utilizan en teléfonos inteligentes, televisores y relojes inteligentes de gama alta, dado que ofrecen una calidad de imagen superior frente a otras tecnologías.

Sin embargo, pese a sus ventajas, estas pantallas también requieren ciertos cuidados. Uno de los aspectos más conocidos es el riesgo de “quemado” o retención de imagen, que ocurre cuando un elemento estático permanece durante largos periodos y deja una marca visible en la pantalla.

Debido a lo delicadas que pueden ser, recientes investigaciones han puesto sobre la mesa un hallazgo que podría cambiar la forma en que se usan estos dispositivos. De acuerdo con lo reseñado por Computer Hoy, un grupo de investigadores de la Universidad de Míchigan advierte que las pantallas OLED, a pesar de su alta calidad, podrían presentar un problema de diseño que afecta su durabilidad.

Las pantallas OLED son una tecnología avanzada en dispositivos electrónicos. Foto: Getty Images

El estudio identifica los llamados “puntos calientes” o hotspots, que son zonas microscópicas dentro de los píxeles donde la luz y la corriente eléctrica se concentran de manera desigual. Aunque a simple vista la iluminación parece uniforme, a escala nanométrica la electricidad fluye por caminos irregulares, generando estas concentraciones.

Con el tiempo, estos puntos pueden deteriorar los materiales y acortar la vida útil de dispositivos como televisores o celulares. En algunas áreas del píxel, la intensidad luminosa puede ser mucho mayor, con niveles de corriente entre diez y cien veces superiores al resto. Además, se ha descubierto que estos puntos calientes no son estáticos, sino que cambian con el uso.

Este fenómeno provoca desgaste desigual en los píxeles, acortando la vida útil del dispositivo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este fenómeno provoca un desgaste desigual en los píxeles, lo que reduce la vida útil del dispositivo. Como consecuencia, pueden aparecer problemas como pérdida de brillo, alteraciones en los colores y marcas visibles en la pantalla, afectando progresivamente la calidad de la imagen.