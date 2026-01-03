Este es el ajuste ‘oculto’ que debe hacerle a su televisor para mejorar la calidad de la imagen en cuestión de segundos

Para nadie es un secreto que el televisor se ha convertido en una de las principales fuentes de entretenimiento en la vida cotidiana. Hoy en día, los usuarios lo utilizan no solo para ver películas o series, sino también para escuchar música, jugar en línea, proyectar contenido desde otros dispositivos y mucho más. Gracias a los avances tecnológicos, la experiencia de visualización es cada vez más completa y personalizada.

Sin embargo, al tratarse de dispositivos tan avanzados, muchos televisores incluyen funciones ocultas que pocas veces son exploradas por los usuarios. Algunas de ellas están relacionadas directamente con la mejora de la imagen y el sonido. Aunque los fabricantes prometen una alta calidad desde fábrica, el rendimiento del equipo puede optimizarse aún más mediante ciertos ajustes clave.

Todos los televisores cuentan con un menú convencional para realizar configuraciones básicas, pero además disponen de un menú oculto o menú de servicio, diseñado principalmente para técnicos especializados, según el portal Computer Hoy.

Un simple ajuste en el televisor podría mejorar la calidad de la imagen. Foto: Getty Images

Este panel avanzado no es visible ni de fácil acceso y permite realizar ajustes profundos del sistema, como la calibración de colores, la actualización manual del firmware o la verificación del funcionamiento de los altavoces.

Desde este menú también es posible ejecutar pruebas de autodiagnóstico para detectar fallas en los puertos HDMI, el sistema de sonido o la retroiluminación, así como modificar opciones de red, ahorro de energía o incluso reiniciar el sistema. No obstante, realizar cambios sin el conocimiento adecuado puede provocar bloqueos, borrar la configuración original del equipo e incluso anular la garantía.

Al momento de usar los puertos HDMI del televisor está cometiendo este error que afectaría la calidad del sonido y la imagen

Cada fabricante protege este menú mediante combinaciones específicas de botones, a modo de contraseña, por lo que no aparece en el manual ni está visible dentro de las opciones habituales del sistema.

En el caso de LG, se debe encender el televisor y acceder al menú principal. Luego, pulsar rápidamente la secuencia 1 1 0 5 o 1 1 1 1 y confirmar con ‘OK’.

Para los televisores Samsung, es necesario apagar completamente el equipo. Después, desde el control remoto, presionar en orden y de forma rápida los botones ‘Información’, ‘Menú’, ‘Silencio’ y ‘Encendido’. Si la combinación es correcta, el Smart TV iniciará directamente en el menú secreto.

Algunos ajustes en el televisor pueden mejorar la experiencia de visualización. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de Sony, con el televisor encendido se deben pulsar en rápida sucesión los botones Display, 5, ‘Subir volumen’ y ‘Encendido’. El equipo se apagará y se encenderá nuevamente mostrando el menú oculto.

Por último, es recomendable acceder a este menú con extrema precaución y únicamente cuando sea realmente necesario, evitando modificar opciones desconocidas que puedan afectar el rendimiento o la vida útil del televisor.