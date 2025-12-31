El líquido menos apropiado para limpiar la pantalla de su Smart TV: si lo utiliza, podría arruinar por completo la pantalla

Limpiar la pantalla del televisor es una de las tareas de mantenimiento que más suelen pasar desapercibidas. Aunque a simple vista parezca una acción sencilla, lo cierto es que requiere cierta cautela, especialmente en lo que respecta a los materiales y productos que se utilizan para hacerlo.

Las pantallas, tanto de los televisores como de otros dispositivos electrónicos, son componentes especialmente delicados. No se trata de simples superficies de vidrio: están formadas por varias capas que incluyen el panel de visualización, filtros de luz y, en muchos casos, recubrimientos antirreflejo.

Estas capas pueden deteriorarse con facilidad si se ejerce demasiada presión o se emplean productos químicos agresivos. Incluso un roce fuerte con un paño inadecuado puede dejar marcas permanentes o afectar la uniformidad del color.

La pantalla del televisor tiene componentes delicados que se deben cuidar. Foto: Getty Images

Con el uso diario, es normal que estas superficies acumulen polvo, huellas y suciedad, lo que termina afectando la experiencia de visualización. Por ello, una limpieza adecuada es fundamental. Sin embargo, uno de los errores más comunes entre los usuarios es recurrir a limpiavidrios comerciales, una práctica poco recomendable.

Según explica el medio especializado Computer Hoy, a diferencia de los antiguos televisores, las pantallas modernas —OLED, QLED y LED— son mucho más sensibles. Su parte frontal está fabricada con materiales sintéticos y recubrimientos químicos, como las capas antirreflejo, diseñadas para mejorar la calidad de imagen. El problema es que muchos limpiacristales contienen sustancias agresivas como alcohol, amoníaco o acetona, que lejos de ayudar, pueden dañar estos revestimientos.

Aunque el deterioro no suele ser inmediato, el uso repetido de este tipo de productos va desgastando progresivamente la pantalla, hasta provocar la pérdida de contraste, nitidez y profundidad de los colores.

En caso de haber utilizado estos líquidos, lo recomendable es revisar la pantalla completamente apagada. Si con el tiempo se perciben zonas donde el negro pierde intensidad o aparecen brillos irregulares, es probable que el recubrimiento haya sido afectado.

Algunas personas creen que es bueno usar limpiavidrios para limpiar la pantalla del TV. Foto: Creación de la IA de Bing image creator

Así las cosas, para una limpieza segura, los expertos recomiendan evitar líquidos fuertes y materiales como el papel de cocina. En su lugar, se debe utilizar un paño de microfibra de buena calidad, ligeramente humedecido con agua destilada.

Antes de aplicar cualquier humedad, es fundamental retirar el polvo con un paño seco para evitar arañazos. En caso de huellas persistentes, basta con humedecer levemente la microfibra, sin aplicar nunca el producto directamente sobre la pantalla, ya que podría filtrarse y causar daños internos.

La limpieza debe ser ocasional, suave y libre de químicos agresivos. Con un mantenimiento adecuado, el televisor puede conservar su buen estado y calidad de imagen durante muchos años.