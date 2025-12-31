Tecnología

El líquido menos apropiado para limpiar la pantalla de su Smart TV: si lo utiliza, podría arruinar por completo la pantalla

A simple vista pueden parecer resistentes; sin embargo, se trata de superficies delicadas, vulnerables a golpes, arañazos y al uso de productos de limpieza inadecuados.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
31 de diciembre de 2025, 11:49 a. m.
Las pantallas de los televisores modernos, ya sean LED, OLED o LCD, son piezas tecnológicas sofisticadas que requieren un manejo cuidadoso
Las pantallas de los televisores modernos, ya sean LED, OLED o LCD, son piezas tecnológicas sofisticadas que requieren un manejo cuidadoso Foto: Getty Images

Limpiar la pantalla del televisor es una de las tareas de mantenimiento que más suelen pasar desapercibidas. Aunque a simple vista parezca una acción sencilla, lo cierto es que requiere cierta cautela, especialmente en lo que respecta a los materiales y productos que se utilizan para hacerlo.

Las pantallas, tanto de los televisores como de otros dispositivos electrónicos, son componentes especialmente delicados. No se trata de simples superficies de vidrio: están formadas por varias capas que incluyen el panel de visualización, filtros de luz y, en muchos casos, recubrimientos antirreflejo.

Estas capas pueden deteriorarse con facilidad si se ejerce demasiada presión o se emplean productos químicos agresivos. Incluso un roce fuerte con un paño inadecuado puede dejar marcas permanentes o afectar la uniformidad del color.

El incidente lo contó la joven a través de su cuenta de TikTok.
La pantalla del televisor tiene componentes delicados que se deben cuidar. Foto: Getty Images

Con el uso diario, es normal que estas superficies acumulen polvo, huellas y suciedad, lo que termina afectando la experiencia de visualización. Por ello, una limpieza adecuada es fundamental. Sin embargo, uno de los errores más comunes entre los usuarios es recurrir a limpiavidrios comerciales, una práctica poco recomendable.

Tecnología

Un clic lo cambia todo: así funcionan los algoritmos que deciden lo que ve en redes sociales y plataformas de streaming

Tecnología

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Tecnología

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Tecnología

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Tecnología

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Tecnología

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

Tecnología

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Tecnología

Antes de comprar un televisor, verifique que cuente con estos puertos de conexión o podría quedar obsoleto en poco tiempo

Tecnología

Si quiere conectar su celular al televisor, esta es la forma más rápida de hacerlo sin cables ni aplicaciones adicionales

Tecnología

Este puerto HDMI de su televisor podría ver todo lo que hace: así de fácil y rápido puede desactivarlo

¿Su computador con Windows 11 está consumiendo demasiada memoria RAM? Estos son algunos ajustes que puede hacer para evitarlo

Según explica el medio especializado Computer Hoy, a diferencia de los antiguos televisores, las pantallas modernas —OLED, QLED y LED— son mucho más sensibles. Su parte frontal está fabricada con materiales sintéticos y recubrimientos químicos, como las capas antirreflejo, diseñadas para mejorar la calidad de imagen. El problema es que muchos limpiacristales contienen sustancias agresivas como alcohol, amoníaco o acetona, que lejos de ayudar, pueden dañar estos revestimientos.

Aunque el deterioro no suele ser inmediato, el uso repetido de este tipo de productos va desgastando progresivamente la pantalla, hasta provocar la pérdida de contraste, nitidez y profundidad de los colores.

En caso de haber utilizado estos líquidos, lo recomendable es revisar la pantalla completamente apagada. Si con el tiempo se perciben zonas donde el negro pierde intensidad o aparecen brillos irregulares, es probable que el recubrimiento haya sido afectado.

Algunas personas creen que es bueno usar agua con limón para limpiar la pantalla del TV.
Algunas personas creen que es bueno usar limpiavidrios para limpiar la pantalla del TV. Foto: Creación de la IA de Bing image creator

Así las cosas, para una limpieza segura, los expertos recomiendan evitar líquidos fuertes y materiales como el papel de cocina. En su lugar, se debe utilizar un paño de microfibra de buena calidad, ligeramente humedecido con agua destilada.

Antes de aplicar cualquier humedad, es fundamental retirar el polvo con un paño seco para evitar arañazos. En caso de huellas persistentes, basta con humedecer levemente la microfibra, sin aplicar nunca el producto directamente sobre la pantalla, ya que podría filtrarse y causar daños internos.

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

La limpieza debe ser ocasional, suave y libre de químicos agresivos. Con un mantenimiento adecuado, el televisor puede conservar su buen estado y calidad de imagen durante muchos años.

Más de Tecnología

Qué es y cómo funciona el algoritmo de recomendación.

Un clic lo cambia todo: así funcionan los algoritmos que deciden lo que ve en redes sociales y plataformas de streaming

Las pantallas de los televisores modernos, ya sean LED, OLED o LCD, son piezas tecnológicas sofisticadas que requieren un manejo cuidadoso.

El líquido menos apropiado para limpiar la pantalla de su Smart TV: si lo utiliza, podría arruinar por completo la pantalla

Reducir el uso del crédito aparece como uno de los principales objetivos financieros del nuevo año.

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Entre cadenas y reenvíos, algunos mensajes de Año Nuevo pierden sensibilidad frente a realidades personales.

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Entre las cábalas de fin de año, un ritual destaca por su relación con el compromiso.

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Las quejas por ingresos desiguales llevaron a la red social X a revisar su sistema de pagos.

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

La transmisión que rara vez varía sorprendió a oyentes de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Lo primero es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras.

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Los factores más determinantes de daño auditivo siguen siendo el volumen y el tiempo total de exposición.

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Noticias Destacadas