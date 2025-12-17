Tecnología

Si hace esto con su televisor, podría provocar daños irreversibles y reparaciones muy costosas

Esta práctica no es aconsejable, ya que puede generar alteraciones eléctricas que afecten los circuitos internos del equipo.

Redacción Tecnología
17 de diciembre de 2025, 7:08 p. m.
Televisor inteligente dentro de una casa.
Televisor inteligente dentro de una casa. Foto: Getty Images/Maskot

El televisor se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más relevantes del hogar, ya que cumple un papel central en el entretenimiento diario de los usuarios.

Actualmente, no solo permite ver programas o películas, también reproducir música, acceder a plataformas digitales y disfrutar videojuegos en línea.

Esta versatilidad se potencia con los Smart TV, que incorporan conexión a internet y funciones avanzadas que amplían sus posibilidades de uso.

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es apagar el televisor de forma inadecuada. Por practicidad, algunas personas optan por desconectarlo directamente del tomacorriente, sin pasar antes por el apagado normal.

Un ajuste poco conocido en los televisores inteligentes puede convertir cualquier sala de estar en un pequeño cine en casa.

Un ajuste poco conocido en los televisores inteligentes puede convertir cualquier sala de estar en un pequeño cine en casa.
El televisor se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más relevantes del hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los televisores modernos integran tecnologías delicadas que no están diseñadas para cortes de energía constantes. La desconexión repetida y brusca puede afectar el rendimiento general del dispositivo, deteriorar la calidad de la imagen y acortar la vida útil de componentes clave que requieren un apagado progresivo y controlado.

Esta situación es aún más relevante en ciertos modelos que utilizan procesos automáticos para mantener la uniformidad de la pantalla.

Estos ciclos ayudan a conservar la integridad de los píxeles y a garantizar una experiencia visual estable con el paso del tiempo. Interrumpirlos de manera abrupta puede afectar directamente la homogeneidad de la imagen.

Si no activa estos ajustes en su celular, delincuentes podrían rastrear y vigilar cada movimiento que realiza desde su dispositivo

Además, al cortar la energía de forma repentina, los sistemas internos no alcanzan a finalizar correctamente sus procesos, de acuerdo con el portal Xataka.

Esto puede ocasionar daños en la fuente de alimentación, errores en la memoria interna o fallas en el software, especialmente si el televisor estaba guardando ajustes o actualizando su sistema. Con el tiempo, esta práctica incrementa el riesgo de averías y reduce significativamente la durabilidad del equipo.

Para evitar daños irreparables, expertos recomiendan apagar siempre el televisor utilizando el mando a distancia o el botón de encendido antes de desconectarlo de la corriente. De esta forma, protege tanto el televisor como el hogar, garantizando su funcionamiento óptimo a largo plazo.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen.
Desconectar los electrodomésticos es una práctica que puede tener consecuencias negativas. Foto: Getty Images

Asimismo, aconsejan emplear reguladores o protectores de tensión, ya que contribuyen a mantener estable el suministro eléctrico y a proteger el equipo frente a variaciones inesperadas de corriente.

De igual forma, durante tormentas eléctricas o periodos largos fuera de casa, lo más recomendable es desconectar los aparatos electrónicos, asegurándose previamente de que estén correctamente apagados.

Los televisores inteligentes cuentan con puertos USB que cumplen principalmente la función de conectar dispositivos externos.

