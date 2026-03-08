Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Existe un método sencillo que permite reducir o evitar la aparición de estos anuncios en el televisor.

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 7:00 a. m.
Es posible reducir significativamente estos anuncios sin complicaciones. Foto: Getty Images

Hoy en día, sin importar la marca o el sistema operativo, al encender una televisor es común encontrar en la pantalla principal recomendaciones patrocinadas de series, películas e incluso productos. Sin embargo, existe un método sencillo que permite reducir o evitar la aparición de estos anuncios en el televisor.

Es importante tener en cuenta que, aunque no se puede eliminar totalmente la publicidad en los televisores inteligentes o Smart TV, sí es posible disminuirla de forma considerable sin tener que desconectarlos ni realizar ajustes complicados.

Existen formas de minimizar los anuncios en los televisores sin perder conexión a internet ni comprometer el dispositivo. Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificia de ChatGPT, de OpenIA

¿Cómo evitar significativamente los anuncios?

Unas de las soluciones es el sistema de nombres de dominio, conocido como DNS, que cumple la función de convertir las direcciones de las páginas web en números IP que los dispositivos pueden interpretar. Normalmente, los routers de los proveedores de internet configuran automáticamente sus propios servidores DNS. No obstante, esta configuración puede modificarse manualmente desde los ajustes de red de un televisor inteligente.

Al elegir un DNS que incluya herramientas de filtrado, como AdGuard (94.140.14.14) o NextDNS, es posible impedir la conexión con varios de los servidores que se encargan de mostrar anuncios en la interfaz del televisor.

El procedimiento para cambiar el DNS puede variar ligeramente según el sistema operativo del televisor, pero en esencia es similar. Por ejemplo, en equipos con Google TV o Android TV debe ingresar a los ajustes de red, seleccionar la conexión activa y modificar la configuración de IP para introducir manualmente un nuevo servidor DNS.

Cabe señalar que este método puede presentar algunas desventajas. Si el servidor DNS seleccionado es lento o está saturado, algunos servicios podrían experimentar pequeñas demoras al cargar. Además, existe la posibilidad de que ciertos contenidos legítimos queden bloqueados si el sistema de filtrado resulta demasiado estricto.

Los anuncios se ha convertido en una molestia para los usuarios. Foto: Getty Images

En estos casos, la solución suele ser sencilla: volver al DNS original del proveedor de internet o probar con otro servicio diferente.

Para quienes buscan una medida más completa, también existen alternativas como configurar el router para aplicar un bloqueo de publicidad en toda la red doméstica o instalar herramientas especializadas como Pi-hole en una Raspberry Pi.

¿Cuáles son los DNS indicados para bloquear anuncios?

De acuerdo con expertos, estos son los DNS indicados para bloquear anuncios en el televisor:

  • DeCloudUs: 78.47.212.211.
  • Control D: 76.76.2.2.
  • NextDNS: 188.172.217.27. 
  • AdGuard DNS: Servidor 1: 94.140.14.14 y servidor 2: 94.140.15.15.

