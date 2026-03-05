La función de su celular que debería mantener activa para protegerse de un ‘paseo millonario’

Ante el aumento de la delincuencia en varias ciudades de Colombia, especialmente con la modalidad conocida como ‘paseo millonario’ o ‘secuestro exprés’, los ciudadanos y las autoridades se encuentran alerta.

De acuerdo con reportes recientes de la Policía y de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este delito ha evolucionado y ahora se presenta con nuevas estrategias, como el uso de aplicaciones de transporte informal o la interceptación de taxis en zonas de entretenimiento nocturno, donde las víctimas son retenidas para obligarlas a retirar dinero o transferir fondos desde sus cuentas.

En este contexto, el celular se convierte en una herramienta clave para la seguridad personal. Más allá de servir para comunicarse, estos dispositivos pueden funcionar como un recurso tecnológico que permite enviar alertas, compartir ubicación y facilitar la reacción de familiares o autoridades en caso de una situación de riesgo.

Una de las primeras medidas recomendadas es activar las funciones de rastreo del dispositivo, como ‘Buscar mi iPhone’ en equipos Apple o ‘Encontrar mi dispositivo’ en teléfonos Android. Estas herramientas permiten ubicar el celular de forma remota desde otro equipo conectado a internet, lo que podría ayudar a localizarlo o a tomar medidas rápidas si ocurre un robo, una pérdida o una retención involuntaria.

El celular se convierte en una herramienta clave para la seguridad personal. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo activar estas opciones de seguridad?

Para dispositivos Android, las opciones de localización y protección del equipo suelen encontrarse dentro del menú ‘Seguridad y privacidad’. Allí, dependiendo del fabricante y del modelo, aparece la función ‘Encontrar’ o ‘Protección de dispositivo perdido’, que permite activar el rastreo del celular y habilitar la ubicación en tiempo real.

Con esta herramienta encendida, el dispositivo puede ser localizado desde otro equipo conectado a internet en caso de robo, pérdida o una situación de riesgo.

Coger taxi después de una fiesta siempre es una difícil tarea, pero ante el incremento de la delincuencia ya no lo es. Foto: Getty Images / Viajar o morir / Montaje: Semana

Para dispositivos Apple, el procedimiento es similar. El usuario debe ingresar a ‘Configuración’, tocar su perfil y luego seleccionar la opción ‘Encontrar’. Allí recomiendan activar ‘Buscar mi iPhone’ y ‘Compartir mi ubicación”, además de agregar a familiares o personas de confianza dentro del grupo ‘Familia’, quienes podrán acceder a la ubicación del dispositivo cuando sea necesario.

Gracias a estas funciones, los contactos autorizados pueden consultar información relevante del teléfono desde otro iPhone, iPad o mediante la plataforma iCloud.

En esta ilustración fotográfica, la pantalla de inicio de sesión para la plataforma de almacenamiento en línea iCloud de Apple. Foto: Getty Images

Por ejemplo, en una emergencia, como un posible caso de paseo millonario, estas personas podrán ver la ubicación exacta del celular, así como otros datos útiles como el nivel de batería, lo que puede facilitar la reacción oportuna.

Los usuarios de iPhone también cuentan con una herramienta preventiva llamada ‘Reporte de llegada’ dentro de la aplicación de Mensajes. Esta función permite avisar a un contacto cuando la persona llega a su destino. Para configurarla, se debe iniciar un nuevo chat, seleccionar al contacto y, en el menú de opciones, elegir la función de reporte para establecer el tiempo estimado del trayecto.

Si el recorrido presenta retrasos inusuales, el teléfono se apaga o la ruta cambia de forma inesperada, el sistema envía automáticamente una alerta al contacto seleccionado con información como la ubicación actual, el trayecto y el estado de la batería.

En Android, por su parte, existe la función SOS de emergencia, que permite configurar contactos de confianza, realizar llamadas de emergencia y enviar la ubicación en tiempo real al presionar varias veces el botón de encendido del dispositivo.