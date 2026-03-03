Tecnología

Antes de conectar su televisor a internet con un cable Ethernet, tenga en cuenta este detalle para una mejor experiencia

Aunque el cable ofrece ciertas ventajas técnicas, hay diversos factores que llevan a muchas personas a preferir la conexión wifi.

Redacción Tecnología
3 de marzo de 2026, 1:30 p. m.
Conectar el televisor a internet mediante un cable Ethernet puede parecer, en principio, la opción más estable y segura.
La mayoría de los hogares cuenta con al menos un televisor inteligente como parte central del entretenimiento familiar. A través de este dispositivo es posible ver películas y series, escuchar música, jugar en línea y acceder a múltiples plataformas gracias a la conexión a internet.

Hace algunos años, las funciones del televisor eran mucho más limitadas: básicamente permitía ver la programación de la señal abierta o por cable. Con el avance de la tecnología, estos equipos evolucionaron hasta convertirse en centros multimedia que reúnen distintas opciones en una sola pantalla. No obstante, para aprovechar al máximo sus herramientas es fundamental contar con una buena conexión a internet.

Cuando la red wifi es lenta o inestable, pueden presentarse interrupciones en el contenido que se está reproduciendo. Estas fallas pueden deberse a factores como condiciones climáticas, problemas con el proveedor del servicio o una mala ubicación del router. Ante esta situación, algunas personas optan por conectar el televisor mediante un cable Ethernet.

Con el tiempo, los puertos del televisor han evolucionado para mejorar la experiencia.
Este método ofrece una señal más estable, con menos interferencias y menor riesgo de cortes. Esto resulta especialmente importante al consumir contenidos en alta definición o en 4K, donde cualquier variación en la conexión puede generar pausas, pérdida de calidad o retrasos en la reproducción.

Más de Tecnología

