Antes de conectar su televisor a internet con un cable Ethernet, tenga en cuenta este detalle para una mejor experiencia

La mayoría de los hogares cuenta con al menos un televisor inteligente como parte central del entretenimiento familiar. A través de este dispositivo es posible ver películas y series, escuchar música, jugar en línea y acceder a múltiples plataformas gracias a la conexión a internet.

Hace algunos años, las funciones del televisor eran mucho más limitadas: básicamente permitía ver la programación de la señal abierta o por cable. Con el avance de la tecnología, estos equipos evolucionaron hasta convertirse en centros multimedia que reúnen distintas opciones en una sola pantalla. No obstante, para aprovechar al máximo sus herramientas es fundamental contar con una buena conexión a internet.

Cuando la red wifi es lenta o inestable, pueden presentarse interrupciones en el contenido que se está reproduciendo. Estas fallas pueden deberse a factores como condiciones climáticas, problemas con el proveedor del servicio o una mala ubicación del router. Ante esta situación, algunas personas optan por conectar el televisor mediante un cable Ethernet.

Este método ofrece una señal más estable, con menos interferencias y menor riesgo de cortes. Esto resulta especialmente importante al consumir contenidos en alta definición o en 4K, donde cualquier variación en la conexión puede generar pausas, pérdida de calidad o retrasos en la reproducción.

Sin embargo, esta decisión implica un detalle que muchos desconocen: puede haber una ligera limitación en la velocidad. Según explica Xataka, aunque en teoría el wifi puede ofrecer mayores velocidades si la señal es buena, la principal restricción al usar cable suele estar en el propio televisor. Muchos fabricantes incorporan puertos Ethernet que solo soportan hasta 100 Mbps, incluso en modelos de gama media y alta. En cambio, una buena conexión wifi puede superar esa cifra.

Aunque al utilizar un cable Ethernet se pueda perder algo de velocidad máxima, se gana en estabilidad. En el uso diario, esta diferencia rara vez supone un inconveniente importante. Para muchos usuarios, resulta más valioso contar con una conexión constante y fiable que alcanzar picos de velocidad más altos.

Por otro lado, no todos los dispositivos disponen de puertos Ethernet, ni todas las personas cuentan con cables de buena calidad. Si se utiliza un cable antiguo o en mal estado, la experiencia puede no ser superior a la de una red inalámbrica estable.

En ese sentido, quienes prefieren evitar el cableado tienen alternativas como repetidores, sistemas mesh y routers de última generación, que permiten cubrir amplios espacios y mejorar la señal sin necesidad de instalaciones adicionales.