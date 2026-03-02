Los usos poco conocidos del puerto USB de su televisor que podrían ayudarle a ahorrar dinero

Uno de los equipos eléctricos más relevantes en los hogares es el televisor, no solo por su función tradicional de transmitir programas, sino también por su papel como acceso a contenidos digitales como películas, series y videojuegos. Su presencia cotidiana lo ha convertido en un centro de entretenimiento versátil.

A pesar de que los modelos actuales incorporan funciones inteligentes cada vez más avanzadas, existe un elemento que sigue estando presente, pero suele pasar desapercibido: el puerto USB. Ubicado normalmente en los laterales o en la parte posterior del aparato, este conector puede ampliar de forma significativa las capacidades del televisor y mejorar su aprovechamiento.

Muchas personas desconocen el potencial de esta entrada. Mientras otros dispositivos electrónicos reducen puertos para favorecer diseños más delgados, los fabricantes de televisores han mantenido múltiples conexiones USB con el objetivo de facilitar la compatibilidad con diversos equipos y enriquecer la experiencia del usuario.

¿Qué funciones puedo sacarle al puerto USB del televisor?

Grabar programas

Una de las funciones más útiles del puerto USB en los televisores es la posibilidad de grabar contenido en tiempo real. Al conectar una memoria externa o un disco duro, el usuario puede almacenar sus programas preferidos para verlos más adelante, incluso con calidad de alta definición en muchos modelos actuales.

Esta herramienta permite formar una colección personal de series, películas o emisiones televisivas accesibles en cualquier momento. Además, algunos equipos incluyen opciones de grabación programada que automatizan el proceso, lo que brinda mayor comodidad y flexibilidad para disfrutar del contenido según el propio horario.

Personalización según la necesidad

En algunos modelos actuales, el puerto USB permite incorporar dispositivos que amplían las funciones del televisor, como por ejemplo, conectar una cámara web o un sistema de videovigilancia. Este aparato podría emplearse como herramienta de monitoreo del hogar, facilitando la supervisión de espacios sin necesidad de equipos adicionales.

Asimismo, esta conexión podría utilizarse para añadir una antena externa o un receptor de señal digital. Esta opción resulta especialmente útil cuando el televisor no incluye sintonizador integrado o cuando se desea acceder a canales de transmisión abierta sin depender de servicios de cable o plataformas de streaming, ampliando así las alternativas de visualización sin costos extra.

Suministrar energía

Un televisor inteligente también puede funcionar como una fuente de alimentación adicional. Mediante sus puertos USB es posible recargar teléfonos, tabletas y dispositivos de transmisión, lo que convierte a este conector —a menudo ignorado— en una utilidad práctica y conveniente.

Es importante tener en cuenta que la potencia de carga varía según la marca y el modelo. Según lo señalado por Computer Hoy, en muchos televisores actuales el puerto ofrece alrededor de 5 V y 500 mAh, una capacidad suficiente para dispositivos pequeños. Aunque no permite una carga rápida, sí se convierte en una opción útil y práctica para el uso cotidiano.