Tecnología

El ‘devorador’ de energía: este es el electrodoméstico que más dispara el consumo en casa con solo unas horas de uso

Su funcionamiento continuo despierta inquietud por el gasto energético que generan, muchas veces sin que se perciba de inmediato.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 8:56 a. m.
El consumo excesivo de energía contribuye a la demanda general de electricidad en la red eléctrica.
El consumo excesivo de energía contribuye a la demanda general de electricidad en la red eléctrica. Foto: Getty Images

Los electrodomésticos del hogar se han vuelto piezas clave en la vida cotidiana por la practicidad que aportan al trabajo doméstico y al ocio. Dispositivos como la lavadora, la nevera, el televisor o el aire acondicionado forman parte del día a día y facilitan múltiples tareas, aunque su funcionamiento continuo también despierta inquietud por el gasto energético que generan, muchas veces sin que se perciba de inmediato.

Por ejemplo, en regiones de clima caluroso, el aire acondicionado resulta fundamental para mantener un ambiente agradable; sin embargo, su uso inadecuado podría incrementar de forma considerable el consumo de energía en la vivienda. Debido a ello, el costo de este servicio se ha convertido en una de las principales preocupaciones.

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

Según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, los sistemas de aire acondicionado representan cerca del 12 % del consumo eléctrico residencial en ese país, lo que se traduce en un gasto anual aproximado de 29.000 millones de dólares para los propietarios, con variaciones según la zona geográfica. En línea con estos datos, la compañía Repsol señala que el consumo de estos equipos podría oscilar entre 200 y 1.000 kWh al año, dependiendo de la frecuencia y las condiciones de uso.

Pese a ello, los avances tecnológicos han permitido mejorar la eficiencia de los modelos más recientes. La empresa Iberdrola destaca que los equipos actuales podrían reducir el gasto energético hasta en un 50 % frente a los de hace dos décadas.

Tecnología

La trampa detrás de QuickLens: cómo una extensión de Google Lens se convirtió en la puerta de entrada para distribuir malware

Tecnología

El universo bajo una nueva luz: científicos crean modelo que explica la formación de galaxias a partir de la materia oscura

Tecnología

Descargar esta aplicación en el celular puede convertirlo en víctima de estafa: revise si la tiene y desinstálela de inmediato

Tecnología

Starlink en su casa para una conexión estable y sin interrupciones: estos son los precios del internet satelital de Elon Musk

Tecnología

Científicos revelan imagen inédita del cometa 3I/ATLAS que muestra un cambio inesperado y detalles nunca antes observados

Tecnología

Desconectar estos electrodomésticos cuando no se usan podría reducir el consumo de energía en casa

Tecnología

Científicos piden a estos países prepararse para un eclipse lunar sin precedentes que se teñirá de rojo este 3 de marzo

Tecnología

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Tecnología

Si quiere evitar el moho y los malos olores en su lavadora, esta es la forma correcta de limpiarla después de cada lavado

Tecnología

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

El consumo del aire acondicionado puede ser alto si no se siguen buenas prácticas.
El consumo del aire acondicionado puede ser alto si no se siguen buenas prácticas. Foto: Getty Images

De acuerdo con el ejemplo explicado por el portal Clima Precio, un aire acondicionado con un consumo de 1,8 kW por hora, utilizado siete horas diarias, podría alcanzar unos 378 kWh mensuales. Con esa cifra es posible calcular el impacto económico en el presupuesto familiar, con el costo del kilovatio hora en la tarifa eléctrica que corresponda.

Además, el consumo energético de estos aparatos no siempre depende únicamente del paso del tiempo o de su antigüedad. Aspectos como la cantidad de horas que permanece encendido, la temperatura programada y el nivel de aislamiento térmico de la vivienda influyen en la electricidad que demanda. Incluso cuando no está en funcionamiento, si permanece conectado, podría registrar un gasto residual, conocido como consumo en modo espera o “vampiro”.

Existen tipos de franjas horarias en las que el precio del consumo varía.
Existen tipos de franjas horarias en las que el precio del consumo varía. Foto: Getty Images

El mantenimiento del equipo también desempeña un papel clave en su eficiencia. Mantener limpios los filtros, al menos una vez al año, permite que el sistema enfríe con mayor facilidad y evita que el aparato tenga que trabajar en exceso. Cuando el polvo se acumula en los componentes internos, el rendimiento disminuye, podrían generarse olores desagradables y el consumo eléctrico tiende a incrementarse. Por ello, un cuidado periódico contribuye a prolongar la vida útil del dispositivo y a mantener controlado el gasto energético.

Desconectar estos electrodomésticos cuando no se usan podría reducir el consumo de energía en casa

A estas medidas se suman prácticas cotidianas que ayudan a optimizar su funcionamiento. Orientar el flujo de aire hacia el techo favorece una distribución más uniforme del frío en la habitación, mientras que el uso complementario de ventiladores mejora la circulación del aire y permite ajustar el termostato a una temperatura menos exigente.

Asimismo, mantener cerradas cortinas y persianas durante las horas de mayor radiación solar reduce la entrada de calor, así como evitar el uso simultáneo de otros aparatos de alto consumo contribuye a disminuir la carga energética del hogar.

Más de Tecnología

Google Lens

La trampa detrás de QuickLens: cómo una extensión de Google Lens se convirtió en la puerta de entrada para distribuir malware

Un nuevo 'GPS cósmico' revela el mapa invisible más preciso del universo.

El universo bajo una nueva luz: científicos crean modelo que explica la formación de galaxias a partir de la materia oscura

En la búsqueda de más funciones, muchas personas terminan descargando versiones modificadas de aplicaciones populares.

Descargar esta aplicación en el celular puede convertirlo en víctima de estafa: revise si la tiene y desinstálela de inmediato

La antena se instala en el exterior del hogar, en un punto con vista despejada al cielo.

Starlink en su casa para una conexión estable y sin interrupciones: estos son los precios del internet satelital de Elon Musk

El inusual resplandor del cometa 3I/ATLAS intriga a los científicos por superar con creces el de un cometa común.

Científicos revelan imagen inédita del cometa 3I/ATLAS que muestra un cambio inesperado y detalles nunca antes observados

Un aumento en la factura de energía podría ser causado por el mal uso de los electrodomésticos.

Desconectar estos electrodomésticos cuando no se usan podría reducir el consumo de energía en casa

La Luna se tornará roja en el primer eclipse lunar total del año, visible en Colombia el 14 de marzo.

Científicos piden a estos países prepararse para un eclipse lunar sin precedentes que se teñirá de rojo este 3 de marzo

Mensajes sobre cuentas bloqueadas o movimientos extraños suelen ser el primer paso de un engaño.

Advierten sobre los graves riesgos de la sobreexposición digital; tenga en cuenta estas recomendaciones

Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.

Amazon ofrece reembolsos totales a los usuarios: estos son los beneficiarios y las fechas de la devolución del dinero

Noticias Destacadas