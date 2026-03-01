Tecnología

Desconectar estos electrodomésticos cuando no se usan podría reducir el consumo de energía en casa

Muchas personas desconocen este consumo silencioso, en el que los aparatos continúan utilizando energía incluso cuando están apagados, lo que encarece la factura.

Redacción Tecnología
1 de marzo de 2026, 8:43 a. m.
Un aumento en la factura de energía podría ser causado por el mal uso de los electrodomésticos.
Los electrodomésticos se han convertido en aliados indispensables de la vida moderna por la comodidad y eficiencia que ofrecen en tareas domésticas y entretenimiento. Equipos como lavadoras, refrigeradores, televisores, consolas o robots de limpieza forman parte de la rutina diaria, aunque también generan inquietud por la energía que demandan, ya que pueden seguir consumiendo electricidad de forma silenciosa.

Ante esta situación, una de las principales preocupaciones de los usuarios es el pago de la factura de energía. Por ello, adoptar hábitos simples como desenchufar algunos equipos podría traducirse en un ahorro notable con el paso de los meses.

Los usuarios deben ser precavido con la forma en que usan sus electrodomésticos durante la temporada navideña.
Sin embargo, muchas personas desconocen la existencia del llamado “consumo fantasma”: la energía que utilizan ciertos aparatos al permanecer conectados, incluso cuando no están en funcionamiento, lo que incrementa el valor final de la factura.

Aunque parezcan apagados, ciertos aparatos siguen consumiendo energía. La empresa española Endesa advierte que el modo de espera o standby no supone una desconexión completa, ya que algunos componentes internos continúan activos mientras el aparato permanece enchufado, generando un gasto eléctrico constante, aunque sea reducido.

Científicos piden a estos países prepararse para un eclipse lunar sin precedentes que se teñirá de rojo este 3 de marzo

Advierten sobre los graves riesgos de la sobreexposición digital; tenga en cuenta estas recomendaciones

Amazon ofrece reembolsos totales a los usuarios: estos son los beneficiarios y las fechas de la devolución del dinero

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

Fin del misterio: se revela el día en que cumplen años las personas nacidas el 29 de febrero cuando no es año bisiesto

El regreso a la Luna se retrasa: científicos de la NASA anuncian nueva fecha para un hito que no ocurre desde hace más de 50 años

La opción de WhatsApp con la que puede encontrar y recuperar mensajes viejos en sencillos pasos

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Si quiere evitar el moho y los malos olores en su lavadora, esta es la forma correcta de limpiarla después de cada lavado

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

Su televisor podría estar espiándolo: la opción que debería desactivar de inmediato para proteger la privacidad en casa

Además, según la Agencia Internacional de la Energía o AIE, esta energía residual puede representar entre el 5% y el 10% del consumo total de un hogar, un gasto silencioso que se acumula con el tiempo y termina reflejándose en el monto de la factura mensual.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Perú, estos son algunos de los dispositivos que más energía pueden consumir en modo de espera:

  • Televisores inteligentes
  • Aire acondicionado
  • Horno microondas
  • Cargadores de celulares
  • Cocinas eléctricas
  • Impresoras
  • Módem de internet
El electrodoméstico debe permanecer encendido siempre porque desconectarlo puede salir más costoso de lo que se cree.
¿Cómo saber cuál es el consumo de energía de cada electrodoméstico?

Para conocer con precisión cuánta energía utiliza cada electrodoméstico, existen medidores de consumo que se colocan entre el aparato y el tomacorriente. Estos dispositivos permiten visualizar el gasto en kilovatios hora (kWh) durante un periodo determinado, lo que facilita identificar cuáles equipos demandan más electricidad.

También es posible estimar el consumo mensual de forma manual al revisar la potencia del aparato en vatios, multiplicarla por las horas de uso diario, dividir el resultado entre 1.000 y luego por los días del mes. Este cálculo ofrece una referencia clara del gasto energético de cada equipo y ayuda a decidir cuáles conviene desconectar para reducir el consumo.

