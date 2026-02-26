Tecnología

Su televisor podría estar espiándolo: la opción que debería desactivar de inmediato para proteger la privacidad en casa

La recopilación continua de datos podría facilitar accesos no autorizados, por lo que es esencial detectar posibles intervenciones externas y tomar medidas de seguridad.

Redacción Tecnología

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 9:21 a. m.
Es posible evitar el espionaje a través del televisor con solo desactivar esta función.
Es posible evitar el espionaje a través del televisor con solo desactivar esta función. Foto: Getty Images

En la actualidad, los televisores han dejado de ser simples reproductores de contenido audiovisual. Gracias a la integración de cámaras, micrófonos y conexión permanente a internet, estos equipos funcionan como centros digitales multifuncionales dentro del hogar, capaces de ofrecer múltiples servicios más allá del entretenimiento tradicional.

No obstante, cuando no se configuran de manera adecuada, podrían convertirse en una amenaza para la privacidad de quienes los utilizan. Al recopilar información de forma constante, existe la posibilidad de accesos remotos no autorizados, por lo que resulta fundamental reconocer señales de manipulación externa y aplicar medidas de protección.

Su popularidad se debe a su versatilidad y a la posibilidad de acceder a plataformas de streaming, aplicaciones y diversos contenidos en línea. Aunque estos dispositivos se han vuelto indispensables en la vida cotidiana, también plantean preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos y el eventual monitoreo de la actividad de los usuarios.

Un estudio se centró en una tecnología capaz de identificar con precisión imágenes y fragmentos de audio reproducidos en la pantalla: el Reconocimiento Automático de Contenido (ACR). Este sistema opera de manera similar a Shazam, pero aplicado al entorno visual, lo que permite detectar exactamente qué contenido se está consumiendo en cada momento.

El sobreesfuerzo del sistema podría reducir la vida útil del Smart TV.
Plantean preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos y el eventual monitoreo de la actividad de los usuarios. Foto: Getty Images

Según la información difundida por Avast, los televisores inteligentes recopilan datos sobre los hábitos de visualización mediante este mecanismo. El ACR extrae señales visuales y sonoras del contenido mostrado, las envía a servidores externos para su análisis y, con apoyo potencial de cámaras y micrófonos integrados, contribuye a elaborar perfiles detallados del comportamiento del usuario.

Una de las principales inquietudes radica en que el sistema ACR no solo identifica programas de televisión. También puede registrar el contenido reproducido desde dispositivos externos conectados al televisor, como consolas de videojuegos, computadoras o reproductores multimedia, lo que amplía significativamente el alcance.

Tomar estas precauciones evita el posible espionaje a través del televisor.
Tomar estas precauciones evita el posible espionaje a través del televisor. Foto: Getty Images

El monitoreo ocurre cuando el televisor con acceso a internet recopila información sobre lo que se visualiza en pantalla. Aunque esta recolección de datos se justifica como una forma de optimizar la experiencia del usuario, también se utiliza con fines comerciales, especialmente para la personalización de publicidad dirigida.

A pesar de ello, muchas personas desconocen la magnitud de la información que estos dispositivos obtienen, así como el uso que se le da y sus posibles implicaciones fuera del entorno doméstico. Esta situación representa un riesgo dentro del ecosistema de dispositivos conectados, ya que la vulneración de un solo equipo o del router puede comprometer toda la red del hogar.

Los expertos señalan que, aunque es posible desactivar esta función, la mayoría de los televisores la trae activada de fábrica. Además, muchos usuarios no saben que existe o desconocen cómo modificarla, lo que puede exponer su información personal sin que lo adviertan.

Por lo general, el proceso más simple consiste en entrar al menú de ‘Ajustes’, ir a la sección de ‘Privacidad’, buscar ‘Servicios de información de visionado’ y deshabilitar la opción correspondiente.

