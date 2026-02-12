Tecnología

El peligroso descuido en cajeros automáticos que podría permitir a los delincuentes vaciar sus cuentas bancarias

Estas estafas son cada vez más sofisticadas y buscan engañar a las personas sin que se den cuenta, hasta que sus propias acciones se vuelven en su contra.

Redacción Tecnología
12 de febrero de 2026, 7:11 a. m.
Los cajeros automáticos también se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes.
Los cajeros automáticos también se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hoy en día, una de las experiencias más preocupantes para cualquier usuario es el robo de información personal por parte de ciberdelincuentes, quienes emplean métodos cada vez más avanzados para acceder a datos a través de celulares, computadores y otros dispositivos tecnológicos habituales.

Estas estafas se han vuelto especialmente sofisticadas, diseñadas para manipular a las personas de forma silenciosa, de manera que las víctimas no adviertan el engaño hasta que sus acciones terminan siendo utilizadas en su contra.

Los expertos ofrecen recomendaciones para evitar fraudes en cajeros automáticos.
Los expertos ofrecen recomendaciones para evitar fraudes en cajeros automáticos. Foto: Getty Images

Un caso frecuente ocurre con el uso de cajeros automáticos, que continúan siendo puntos vulnerables. Los delincuentes logran manipular estos aparatos para desviar el dinero de la víctima hacia sus propias cuentas y desaparecer sin dejar evidencia. A veces permanecen en el lugar para ejecutar el robo directamente, y en otras ocasiones recurren a software malicioso que les permite controlar el cajero de manera remota.

En ciberseguridad, cualquier intento de obtener información personal se considera un ataque, incluso los métodos más simples. Un ejemplo claro es el shoulder surfing, que consiste en observar por encima del hombro a alguien mientras usa su dispositivo para capturar datos sensibles, como contraseñas, códigos de desbloqueo o información bancaria.

Los usuarios deben revisar muy bien el estado de los cajeros antes de retirar.
Los usuarios deben revisar muy bien el estado de los cajeros antes de retirar. Foto: Getty Images

Aunque parece una técnica básica, resulta muy efectiva y puede realizarse en distintos escenarios, desde cajeros automáticos hasta celulares o tablets en lugares públicos, poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios de manera silenciosa pero peligrosa.

Según la empresa especializada en seguridad informática McAfee, el interés de los delincuentes no se limita a lo que aparece en la pantalla. Estos “observadores” pueden incluso seguir los movimientos de los dedos de sus víctimas con la intención de descubrir contraseñas o credenciales de acceso. Lo más preocupante de esta situación es que, en muchas ocasiones, la vigilancia pasa desapercibida, especialmente en espacios públicos con gran afluencia de personas.

¿Respondió una llamada spam por error? Esto es lo que debería hacer de inmediato para proteger su privacidad y evitar estafas

Cuando se sustraen contraseñas o PIN, los delincuentes pueden efectuar retiros o transacciones sin autorización, generando perjuicios importantes para la víctima.

Ante este tipo de riesgos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda prestar atención al entorno, vigilar a las personas cercanas, impedir que terceros observen lo que se está haciendo y detectar posibles cámaras o dispositivos sospechosos.

Además, sugieren que al retirar dinero de un cajero automático se coloque la espalda contra una pared o, en ciertos equipos, se utilicen filtros de privacidad en la pantalla, los cuales limitan la visibilidad desde ángulos laterales y dificultan que alguien pueda observar por encima del hombro del usuario.

