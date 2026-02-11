Tecnología

¿Respondió una llamada spam por error? Esto es lo que debería hacer de inmediato para proteger su privacidad y evitar estafas

Atender este tipo de comunicación por equivocación podría abrir la puerta a fraudes, suplantación de identidad e incluso al uso indebido de la voz mediante herramientas de IA.

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
Las llamadas spam son con fines comerciales o delictivos.
El aumento de las llamadas no deseadas se ha consolidado como una de las mayores amenazas contra la privacidad y la seguridad digital de millones de personas en el mundo. Atender este tipo de comunicación por equivocación podría abrir la puerta a fraudes, suplantación de identidad e incluso al uso indebido de la voz mediante herramientas de inteligencia artificial.

Ante la creciente sofisticación de las estafas telefónicas, lo mejor es actuar con rapidez después de responder una llamada sospechosa. Ante esto, las medidas inmediatas y fortalecer los mecanismos de protección personal podrían marcar la diferencia para evitar consecuencias graves y reducir el riesgo a fraudes.

Llamadas Spam
¿Qué hacer si contesté una llamada spam por equivocación?

Si una persona atiende por equivocación una llamada sospechosa, lo más prudente es finalizarla de inmediato y evitar cualquier tipo de conversación. Bajo ninguna circunstancia se deben compartir datos personales, bancarios ni información confidencial que pueda ser utilizada con fines fraudulentos.

Después de colgar, expertos recomiendan bloquear el número desde el celular y denunciarlo ante la autoridad competente en cada país. Además, muchos dispositivos ofrecen funciones para silenciar, filtrar o restringir llamadas de números desconocidos, una medida que ayuda a reforzar la seguridad y prevenir futuros intentos de estafa.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

De acuerdo con expertos de Keeper Security, atender una llamada no deseada permite a los ciberdelincuentes comprobar que el número está en uso y que pertenece a una persona real. Esta confirmación aumenta considerablemente las posibilidades de que el usuario sea blanco de nuevas comunicaciones fraudulentas, mensajes engañosos o intentos de estafa diseñados a su medida.

Además de validar la línea telefónica, los delincuentes pueden utilizar ese primer contacto para ejercer presión, hacerse pasar por instituciones reconocidas, solicitar datos confidenciales o exigir pagos bajo argumentos falsos. Estas tácticas buscan generar confianza o urgencia para manipular a la víctima y obtener información sensible.

Conocer si una estafa es spam.
A esto se suman las soluciones integradas en los sistemas operativos, como el filtrado inteligente de Google Phone en Android y las nuevas funciones de control de llamadas incluidas en iOS 26. En el caso de Apple, la versión iOS 26 introduce opciones avanzadas para gestionar las comunicaciones entrantes. Entre ellas se encuentra Call Screening, una función que solicita al emisor identificarse antes de permitir que la llamada llegue al usuario.

