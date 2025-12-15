iOS 26.2 ya está en camino: se revelaron nuevas funciones de diseño y seguridad que llegan al sistema operativo de Apple

Apple lanzó la actualización iOS 26.2, una nueva versión de su sistema operativo que incorpora la función de ‘Traducción en Tiempo Real’ (Live Translation) para los AirPods en la Unión Europea, además de sumar novedades en el diseño de Liquid Glass, mejoras en Apple Music, Pódcast y Juegos, y correcciones de errores y seguridad.

La función de ‘Traducción en Tiempo Real’ fue presentada originalmente con iOS 26 como una herramienta impulsada por Apple Intelligence, capaz de traducir automáticamente mensajes y llamadas en aplicaciones como Mensajes, Teléfono y FaceTime, permitiendo a los usuarios comprender las conversaciones en su idioma preferido.

Durante su lanzamiento inicial, Apple informó que esta función también sería compatible con los AirPods para traducir conversaciones en tiempo real, aunque aclaró que no estaría disponible de inmediato en la Unión Europea debido a los requerimientos para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA). No obstante, con la llegada de iOS 26.2, la compañía comenzó a habilitar esta opción para los usuarios europeos.

Live Translation funciona en inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino, japonés y coreano. | Foto: Getty Images

De este modo, la Traducción en Tiempo Real ahora es compatible con los AirPods Pro de tercera y segunda generación, así como con los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. Esta función permite comunicarse de forma más sencilla con personas que hablan otros idiomas, ya sea durante viajes, en el entorno laboral o en conversaciones cotidianas, simplemente hablando de manera natural.

Además, en aquellas conversaciones en las que uno de los interlocutores no cuente con AirPods, el iPhone puede mostrar una transcripción en tiempo real en el idioma de la otra persona. Actualmente, la función está disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino, japonés y coreano.

La actualización también introduce nuevas opciones de personalización para el diseño Liquid Glass. A través de un control deslizante, los usuarios pueden ajustar el nivel de opacidad de elementos como el reloj y las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

En cuanto a los servicios, Apple Music ahora permite acceder a la letra de las canciones descargadas sin necesidad de conexión a Internet. En Pódcast, se incorporó una función que genera capítulos de forma automática dentro de los episodios, facilitando la navegación por el contenido.

Por su parte, en ‘Juegos’ se añadieron banners de puntuación, filtros para organizar la biblioteca según categoría o tamaño, y mejoras en el soporte para mandos conectados al iPhone.

Los usuarios pueden ajustar la opacidad de elementos de la pantalla de bloqueo, como el reloj y las notificaciones. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

iOS 26.2 también trae novedades en AirDrop, que ahora incluye una capa adicional de verificación al compartir contenido con contactos desconocidos. En estos casos, el receptor deberá introducir un código generado en su dispositivo para completar la transferencia.

Asimismo, se reforzaron las alertas de seguridad, que ahora pueden informar sobre inundaciones, desastres naturales y otras emergencias, incluyendo mapas de las zonas afectadas y enlaces de información adicional. Por el momento, esta función está disponible únicamente en Estados Unidos.

Por último, la actualización corrige múltiples errores e incluye parches para vulnerabilidades de seguridad. iOS 26.2 ya comenzó a desplegarse a nivel global y puede descargarse desde la sección Actualización de software en el menú de ‘Ajustes’.