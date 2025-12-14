Los celulares se han convertido en uno de los elementos más indispensables de la vida cotidiana, ya que muchas de las actividades diarias dependen directamente de ellos. Además, la variedad de modelos y diseños disponibles ofrece a cada usuario una amplia gama de opciones que se ajustan a sus gustos y preferencias.

Sin embargo, algo estaría llamando la atención de los usuarios por el sistema del iPhone. Se trata de una alerta que se encuentra por defecto y aparece cada vez que identifica redes wifi cercanas. Por fortuna, es posible desactivar este aviso de manera permanente desde un ajuste interno del menú para que no genere interrupciones que afecten el uso normal del dispositivo.

La función está disponible en iPhone. | Foto: Getty Images

Este mensaje, situado en la parte superior de la pantalla, aparece incluso cuando no se busca enlazar a ninguna red, lo que ha llevado a muchos usuarios a querer eliminarlo. Para evitar que siga mostrando información innecesaria, solo debe acceder al apartado de wifi y desactivar una opción puntual que el propio sistema operativo ofrece.

La herramienta fue creada para facilitar el acceso a redes cercanas y ayudar al usuario a reducir el consumo de datos móviles al aprovechar conexiones inalámbricas disponibles. No obstante, con la expansión de puntos abiertos, establecimientos con wifi gratuito y un mayor número de dispositivos conectados, esta alerta terminó convirtiéndose en una distracción constante para muchos.

¿Cómo desinstalar esta opción?

Para deshabilitarla, la persona debe entrar al menú de ‘Ajustes’, acceder al apartado de wifi y desactivar la opción ‘Preguntar para acceder’, responsable de generar el aviso automático.

Algunas apps permiten borrar datos sin perder información importante. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Al hacerlo, el iPhone deja de mostrar notificaciones sobre redes cercanas, aunque el usuario puede revisar manualmente las conexiones cuando lo necesite. Esta modificación no altera el funcionamiento del wifi ni afecta redes guardadas, por lo que es considerada como una medida segura para quienes buscan una experiencia más limpia y sin interrupciones.