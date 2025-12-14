Haga esto en su celular cuanto antes para impedir que delincuentes vigilen cada movimiento de su día a día

Una de las mayores preocupaciones de la actualidad es la forma cada vez más efectiva y sofisticada en la que operan los delincuentes informáticos. Estos actores, que generalmente se esconden tras una pantalla, tienen la capacidad de engañar a millones de personas en todo el mundo con el objetivo de obtener sus datos personales y financieros, para luego cometer diversos delitos digitales.

Esta situación ha encendido las alarmas entre los expertos en ciberseguridad, quienes estudian de manera constante las tácticas utilizadas por estos delincuentes para ofrecer a los usuarios herramientas y recomendaciones que les permitan protegerse. La preocupación radica en que los engaños están tan bien elaborados que, en muchos casos, resultan difíciles de detectar.

Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes. | Foto: Getty Images

Por este motivo, adelantarse a los criminales digitales se vuelve una necesidad. En ese sentido, el portal Computer Hoy recomienda a los usuarios de dispositivos Android borrar las cookies del teléfono como una medida adicional de protección y seguridad.

Muchas personas creen que realizar una simple limpieza de caché es suficiente, tanto para liberar espacio como para aumentar la seguridad del equipo. Sin embargo, esta acción por sí sola no es suficiente.

Eliminar las cookies del navegador no es una tarea irrelevante, ya que estas almacenan información relacionada con inicios de sesión, preferencias y actividad en línea. Si estos datos caen en malas manos, pueden convertirse en un problema serio, por lo que es fundamental no aceptar cookies de manera indiscriminada y realizar limpiezas periódicas.

Si bien las cookies permiten que los sitios web recuerden al usuario, faciliten el acceso a plataformas y personalicen los contenidos, también pueden almacenar datos sensibles. En caso de ser comprometidos, estos podrían utilizarse para suplantación de identidad, accesos no autorizados o fraudes digitales.

Los cookies guardan información del usuario para comprender sus intereses. | Foto: Getty Images

Borrarlas de forma periódica ayuda a reducir esa exposición y, además, libera espacio, evita errores de carga y contribuye a una experiencia de navegación más fluida, especialmente en dispositivos con memoria limitada.