Suscribirse

Tecnología

Si en su celular aparece el ícono de un ojo, podría ser una señal de que está siendo vigilado sin darse cuenta

Aunque a simple vista parece un detalle irrelevante, su presencia puede tener significados distintos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
7 de diciembre de 2025, 2:30 p. m.
Cuando la pantalla se congela, algunas combinaciones de botones pueden reactivar el dispositivo.
Este icono tampoco pertenece al conjunto de señales estándar del sistema Android, por lo que su interpretación depende directamente de cada marca | Foto: Getty Images

Entre la variedad de íconos que aparecen en la parte superior de los celulares existe uno que muchos usuarios suelen pasar por alto y que podría tener un significado importante: un pequeño símbolo en forma de ojo, presente sobre todo en dispositivos Android y, con mayor frecuencia, en ciertas referencias de celulares.

Aunque a simple vista parece un detalle irrelevante, su presencia puede tener significados distintos según el fabricante o la versión del sistema operativo, desde advertencias relacionadas con la privacidad hasta funciones diseñadas para optimizar la experiencia visual del usuario.

Contexto: Si recibe este mensaje sospechoso en WhatsApp, tenga cuidado: podrían robarle la cuenta en cuestión de segundos

Este icono tampoco pertenece al conjunto de señales estándar del sistema Android, por lo que su interpretación depende directamente de cada marca. Por ejemplo, en los equipos Samsung Galaxy, suele estar asociado a herramientas como Smart Stay y Smart Scroll, funciones que emplean la cámara frontal para detectar si el usuario mira la pantalla y así mantenerla encendida o desplazar contenido automáticamente.

Últimas actualizaciones para dispositivos Android y Pixel, con énfasis en IA.
Este icono tampoco pertenece al conjunto de señales estándar del sistema Android, por lo que su interpretación depende directamente de cada marca. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La lógica detrás de este símbolo es clara: cuando el usuario activa funciones como Smart Stay o Smart Scroll, el sistema recurre a la cámara frontal y a diferentes sensores para identificar en tiempo real si la persona está observando la pantalla o moviendo ligeramente la cabeza, como recordatorio de que estos componentes están operando de manera continua, aunque el usuario no esté realizando ninguna acción.

Al aparecer el ojo en la barra de estado, el dispositivo ofrece una señal visual que indica que la cámara frontal está activa en segundo plano. Este aviso permite al usuario saber que el sistema está utilizando el sensor para mantener habilitadas determinadas funciones.

Si el táctil del celular se daña, esto puede afectar significativamente la funcionalidad del dispositivo.
Un pequeño símbolo en forma de ojo, presente sobre todo en dispositivos Android y, con mayor frecuencia, en ciertas referencias de celulares. | Foto: Getty Images

Sin embargo, en otros dispositivos, el símbolo del ojo puede adquirir significados distintos. Algunas marcas de Android utilizan este mismo icono para identificar los modos de protección ocular, también conocidos como filtros de luz azul o configuraciones de confort visual. Estas funciones modifican el brillo y la tonalidad de la pantalla para reducir la fatiga visual, sobre todo durante la noche o en ambientes con poca iluminación, ofreciendo una experiencia más suave y menos agresiva para la vista.

Contexto: Antes de darle un celular a su hijo, conozca la edad recomendada y los riesgos del uso temprano

En otros fabricantes, el icono está más asociado a la privacidad. Versiones recientes de Android incorporan indicadores cuando la cámara o el micrófono están siendo usados por alguna aplicación, y aunque lo más común es que estas alertas aparezcan en color verde, ciertos sistemas pueden recurrir al símbolo del ojo para señalar que un sensor óptico está capturando información.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva York enfrenta su semana más fría del invierno: alertan nieve, vientos fuertes y posibles récords climatológicos

2. Shakira estará en el Mundial 2026, pero en un papel que sorprenderá a todos

3. Precandidatas del Centro Democrático presentaron su informe como senadoras: “Le harán falta al Congreso”

4. Noche de terror en Norte de Santander: dos policías muertos y otros dos heridos tras arremetida terrorista

5. Lando Norris se coronó campeón mundial de la Fórmula 1; así logró la corona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Celulardelincuentesmodalidad de robo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.