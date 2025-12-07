Si en su celular aparece el ícono de un ojo, podría ser una señal de que está siendo vigilado sin darse cuenta

Entre la variedad de íconos que aparecen en la parte superior de los celulares existe uno que muchos usuarios suelen pasar por alto y que podría tener un significado importante: un pequeño símbolo en forma de ojo, presente sobre todo en dispositivos Android y, con mayor frecuencia, en ciertas referencias de celulares.

Aunque a simple vista parece un detalle irrelevante, su presencia puede tener significados distintos según el fabricante o la versión del sistema operativo, desde advertencias relacionadas con la privacidad hasta funciones diseñadas para optimizar la experiencia visual del usuario.

Este icono tampoco pertenece al conjunto de señales estándar del sistema Android, por lo que su interpretación depende directamente de cada marca. Por ejemplo, en los equipos Samsung Galaxy, suele estar asociado a herramientas como Smart Stay y Smart Scroll, funciones que emplean la cámara frontal para detectar si el usuario mira la pantalla y así mantenerla encendida o desplazar contenido automáticamente.

Este icono tampoco pertenece al conjunto de señales estándar del sistema Android, por lo que su interpretación depende directamente de cada marca. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La lógica detrás de este símbolo es clara: cuando el usuario activa funciones como Smart Stay o Smart Scroll, el sistema recurre a la cámara frontal y a diferentes sensores para identificar en tiempo real si la persona está observando la pantalla o moviendo ligeramente la cabeza, como recordatorio de que estos componentes están operando de manera continua, aunque el usuario no esté realizando ninguna acción.

Al aparecer el ojo en la barra de estado, el dispositivo ofrece una señal visual que indica que la cámara frontal está activa en segundo plano. Este aviso permite al usuario saber que el sistema está utilizando el sensor para mantener habilitadas determinadas funciones.

Un pequeño símbolo en forma de ojo, presente sobre todo en dispositivos Android y, con mayor frecuencia, en ciertas referencias de celulares. | Foto: Getty Images

Sin embargo, en otros dispositivos, el símbolo del ojo puede adquirir significados distintos. Algunas marcas de Android utilizan este mismo icono para identificar los modos de protección ocular, también conocidos como filtros de luz azul o configuraciones de confort visual. Estas funciones modifican el brillo y la tonalidad de la pantalla para reducir la fatiga visual, sobre todo durante la noche o en ambientes con poca iluminación, ofreciendo una experiencia más suave y menos agresiva para la vista.