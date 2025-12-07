Si recibe este mensaje sospechoso en WhatsApp, tenga cuidado: podrían robarle la cuenta en cuestión de segundos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares en la actualidad, por lo que para muchos, es considerada como una herramienta fundamental tanto para el ámbito laboral como personal.

Por esta razón, hay quienes se preguntan la razón para que, en los últimos días, les aparece un mensaje inesperado de cierre de sesión al ingresar a la aplicación.

La razón para esto es el aviso que alerta sobre un posible riesgo para su cuenta, por lo que debe prestarle especial atención.

Los expertos destacan que proteger la identidad digital y las finanzas es fundamental. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, la aplicación se encarga de enviarle este mensaje a usuarios y así informarle que un tercero está intentando registrar una cuenta con el mismo número de teléfono.

Es la misma compañía la que cuenta que el proceso tiene como finalidad la protección de las cuentas ante posibles intentos de acceso no autorizado.

Por lo tanto, si llega a suceder esto, la recomendación oficial muestra que hay que seguir una serie de pasos para restablecer el control de la cuenta y fortalecer la protección de los datos personales.

Los pasos que debe seguir

Quienes comiencen con este procedimiento, deberán ingresar nuevamente el número del teléfono con el que se utiliza la aplicación, además de hacer la respectiva selección del país desde el que se hace uso de la misma.

Es un aviso que puede advertir sobre un posible ciberataque. | Foto: 123RF

Más adelante, debe pulsar en el botón ‘Siguiente’ y de esta manera la plataforma de mensajería le enviará un código de verificación, que es uno de los filtros de seguridad.

En el momento en que llegue este número otorgado, el cual puede ser recibido a través de SMS o por llamada, el usuario podrá recuperar su cuenta sin problema alguno.