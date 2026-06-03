Llega un nuevo cambió para siempre de WhatsApp, Instagram y Messenger: Meta lo presentó durante el Conversations 2026

Llega un nuevo cambió para siempre de WhatsApp, Instagram y Messenger: Meta lo presentó durante el evento Conversations 2026 celebrado en Londres.

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Se trata de la llegada de un “agente comercial” impulsado por inteligencia artificial, una herramienta que según Meta, esta diseñada para que las empresas, sin importar su tamaño, puedan ofrecer una atención inmediata y personalizada a sus clientes en cualquier momento.

Un equipo infinito disponible las 24 horas

La gran novedad de este sistema es que permite a los negocios estar presentes para sus usuarios día y noche, los siete días de la semana. La empresa señala que es como si el negocio contara con un equipo de trabajadores inagotable que responde en el idioma local de cada cliente y mantiene el estilo de comunicación propio de la marca.

“Configúralo en minutos o conéctalo directamente a tu infraestructura empresarial actual para que puedas aumentar 10 o 100 veces tus resultados, mientras te liberas para hacer las cosas que solo tú puedes hacer”, comenta Meta.

Meta asegura que el asistente puede atender consultas las 24 horas, los siete días de la semana, sin interrupciones. Foto: Meta

Actualmente, más de mil millones de personas interactúan con empresas a través de estas aplicaciones diariamente, y este nuevo asistente busca que esas charlas sean mucho más útiles desde el primer segundo.

Mucho más que respuestas automáticas

A diferencia de los chats antiguos que solo daban respuestas rígidas, este nuevo agente tiene la capacidad de realizar tareas complejas que antes requerían supervisión humana constante:

Conoce a fondo el negocio: Responde dudas específicas sobre lo que la empresa ofrece.

Responde dudas específicas sobre lo que la empresa ofrece. Actúa como vendedor: Recomienda productos del catálogo y puede llegar a cerrar ventas directamente en el chat.

Recomienda productos del catálogo y puede llegar a cerrar ventas directamente en el chat. Organiza la agenda: Puede reservar citas y distinguir qué clientes potenciales tienen un interés real en comprar.

Asimismo, el dueño del negocio siempre tiene el control, pudiendo decidir en qué momento un empleado humano debe intervenir para dar una ayuda más detallada o personal.

Conexión total y facilidad de uso

Para las empresas más grandes, Meta ha creado una “plataforma de agentes”. Esto suena técnico, pero básicamente significa que el asistente de IA se puede conectar con otros sistemas que las tiendas ya usan, como Shopify (para gestionar inventarios) o Zendesk (para soporte técnico). Esto le da al agente la capacidad de realizar acciones reales en nombre de la empresa, no solo hablar.

Además, se ha facilitado que los clientes encuentren estos negocios. Pronto, en WhatsApp, bastará con escribir el nombre de la empresa en el buscador o recibir una tarjeta de contacto para iniciar una charla rápida y efectiva.

¿Cómo empezar?

Meta ha anunciado que los primeros pasos con este asistente son gratuitos.

Con el paso de los meses, Meta aclaró que: “las empresas podrán acceder al agente a través de nuestras ofertas de suscripción pagada, que incluyen opciones para empresas de todos los tamaños”