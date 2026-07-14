Usuarios de WhatsApp se sorprenden por la posible llegada de una de las funciones más populares de Facebook

Durante mucho tiempo ha existido una función que en su momento marcó tendencia en Facebook y ahora Meta la tiene pensada para WhatsApp, la plataforma donde actualmente ocurre la mayoría de las interacciones sociales cotidianas.

WhatsApp lanza importante advertencia: este mensaje indica que debe hacer un ajuste para que la ‘app’ siga funcionando

Una sección dedicada a las celebraciones

De acuerdo con WABetaInfo, WhatsApp trabaja en la implementación de un apartado específico diseñado para listar la fecha de cumpleaños los contactos. El objetivo es centralizar una actividad que ya ocurre de forma natural: el envío de mensajes, audios o imágenes de felicitación.

La nueva herramienta enviaría avisos cuando se acerquen los cumpleaños registrados. Foto: Getty Images

Esta novedad, detectada inicialmente en versiones de prueba conocidas como “beta” —que son ediciones preliminares de la aplicación utilizadas para realizar test de funcionamiento antes del lanzamiento oficial—, incluirá avisos internos para alertar sobre la proximidad de estas fechas.

El origen de los datos y la privacidad del usuario

A diferencia de otras funciones que extraen información de perfiles públicos, este sistema se basará estrictamente en la agenda local del dispositivo. Esto significa que WhatsApp solo mostrará recordatorios de aquellas personas cuya fecha de nacimiento haya sido guardada previamente por el usuario en la libreta de contactos de su propio teléfono.

WhatsApp no tomará la información de perfiles públicos para generar los recordatorios. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Este enfoque es fundamental para la tranquilidad de quienes utilizan la aplicación, ya que:

No se utilizarán los datos de edad que la empresa solicita por motivos legales o regulatorios.

La plataforma no compartirá automáticamente el cumpleaños de un usuario si este no desea que aparezca en las agendas de otros; simplemente basta con no incluir dicho dato en la información del contacto.

Por el momento, es importante señalar que esta capacidad se encuentra en una etapa de desarrollo técnico para dispositivos Android.

Aunque ha sido identificada en el código de la versión 2.26.27.3, todavía no ha sido habilitada para el público general ni para la totalidad de los evaluadores de funciones nuevas. La compañía continúa perfeccionando la herramienta antes de confirmar una fecha definitiva para su despliegue global.