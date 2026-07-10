Nueva estafa en WhatsApp: así usan las fotos de visualización única para engañar a las víctimas

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, se ha convertido en uno de los canales favoritos de los delincuentes para engañar a sus víctimas y cometer estafas o fraudes.

Ahora, surgió una nueva modalidad en la que los criminales estarían aprovechando una popular función de la aplicación para intentar engañar a los usuarios desde un número desconocido.

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A través de redes sociales se volvió viral un video en TikTok en el que la criminóloga y experta en ciberseguridad María Aperador alertó sobre esto: “Mucho cuidado con esta foto”.

Según explicó, los criminales estarían enviando una fotografía de visualización única desde un número desconocido. Aunque la imagen en sí no representa un riesgo, esta estrategia buscaría iniciar una conversación con la víctima, generar confianza y, posteriormente, facilitar una posible estafa.

¿Cómo funciona el engaño?

La estafa comienza cuando la víctima recibe un mensaje desde un número desconocido acompañado de una fotografía configurada para verse una sola vez. En algunos casos, la imagen puede contener contenido sensible o comprometedor.

Una vez que el delincuente detecta que la fotografía fue abierta, envía un segundo mensaje en el que finge haberse equivocado de destinatario o incluso acusa y amenaza al usuario por haber visto la imagen. A partir de ese momento, intenta extorsionarlo exigiéndole dinero para no tomar supuestas represalias.

Las fotos de visualización únicas tienen un bloqueo especial que impide descargarlas. Foto: Composición de SEMANA con imagenes de Meta

“Quiere que entres en pánico y que termines pagando”, alertó la mujer en su video.

Los delincuentes recurren a esta herramienta porque suele despertar la curiosidad de los usuarios y transmitir una sensación de urgencia, aumentando las probabilidades de que abran el contenido.

¿Qué hacer si le llega un mensaje de visualización única?

La experta recomienda no responder mensajes enviados desde números desconocidos, especialmente si resultan sospechosos. Aunque el contenido parezca inofensivo o el remitente se muestre amable y educado, interactuar con estos mensajes podría facilitar que la persona caiga en una estafa.

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Asimismo, aconseja bloquear y reportar el número directamente desde WhatsApp cuando existan señales de que podría tratarse de un intento de estafa. Evitar cualquier tipo de interacción reduce las oportunidades de que los delincuentes continúen con el engaño o intenten manipular a la víctima.