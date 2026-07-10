Si tiene una cuenta falsa en Instagram para ‘stalkear’, elimínela cuanto antes o podría meterse en serios problemas

La era digital transformó por completo la forma en que las personas se comunican e interactúan con su entorno. En ese escenario, Instagram se consolidó como una de las redes sociales más populares del mundo gracias a la facilidad de uso que ofrece: basta con tener un teléfono celular y una conexión a internet para acceder a la plataforma.

Revise este ajuste en su cuenta de Instagram si no quiere que Meta AI use sus fotografías públicas

Aunque inicialmente fue creada para compartir fotografías y videos, con el paso de los años la aplicación ha incorporado numerosas funciones que ampliaron la experiencia de los usuarios. Hoy permite conversar mediante mensajes privados, editar contenido, agregar música a las publicaciones, compartir notas y acceder a múltiples herramientas que van mucho más allá de su propósito original.

Sin embargo, junto con su crecimiento también surgieron nuevas prácticas que generan preocupación. Una de ellas es la creación de cuentas falsas, muchas de las cuales son utilizadas para observar el contenido de otras personas de forma anónima. Aunque algunos las crean por curiosidad, entretenimiento o para proteger su identidad, mantener un perfil de este tipo puede tener consecuencias más serias de lo que muchos imaginan.

Si bien no todas las cuentas falsas se crean con fines maliciosos, muchas son utilizadas para suplantar la identidad de otras personas, engañar a usuarios, difundir información falsa o cometer diferentes tipos de fraude. Si Meta detecta que un perfil está haciéndose pasar por otra persona, puede suspenderlo temporalmente o eliminarlo de forma permanente por incumplir las normas de la plataforma.

Es importante prestar atención a los números de los cuales entran llamadas al celular, para no caer en estafas y otra serie de problemas. Foto: Getty Images

¿Qué hacer si descubre un perfil falso que suplanta su identidad?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), cuando se detecta una cuenta falsa que suplanta la identidad de una persona, lo primero es reportarla utilizando las herramientas de denuncia que ofrecen las propias redes sociales, entre ellas Instagram, Facebook y X. También es recomendable bloquear el perfil para evitar cualquier tipo de interacción.

Si existen indicios de que se ha cometido un delito, la entidad aconseja presentar la denuncia ante las autoridades competentes y conservar todas las pruebas disponibles, como capturas de pantalla, enlaces al perfil o conversaciones que puedan servir como evidencia.

Los especialistas recuerdan que los perfiles falsos representan uno de los riesgos más frecuentes en las redes sociales. Para reducir las posibilidades de ser víctima, recomiendan mantener la privacidad de la cuenta correctamente configurada, activar las opciones de seguridad y verificación disponibles, y aprender a reconocer las señales que suelen delatar estos perfiles.

Si Instagram descubre que una cuenta está suplantando la identidad de otra persona, puede tomar varias medidas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Cómo identificar un perfil falso?

Los expertos explican que las cuentas falsas suelen centrarse en un único tema, como política, religión o deporte, y muestran poca o ninguna interacción personal. Además, es común que utilicen fotografías llamativas para captar la atención, información de perfil incompleta o copiada de otros usuarios y que carezcan de amigos en común con las personas a las que envían solicitudes de seguimiento.

Aunque las insignias de verificación, como el distintivo azul, facilitan la identificación de cuentas oficiales de figuras públicas, empresas o marcas, detectar perfiles falsos de usuarios comunes suele ser más complicado, ya que estas cuentas no disponen de ese tipo de verificación.