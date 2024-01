Javier Hernández Bonnet hace sorpresivo anuncio por delicada situación que vive: “Vengo a rescatar mi nombre”

Javier Hernández Bonnet se convirtió en tendencia este miércoles, 31 de enero, luego de que hizo un importante anuncio en su cuenta personal de X (antes Twitter). El comentarista aseguró que no permitirá que gente sin escrúpulos se siga aprovechando de él.

Pese a que es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia, el manizaleño había manifestado en repetidas oportunidades que no le gustaba tener ninguna red social activa, puesto que creía que no era necesario compartir sus opiniones a través de estas.

Luego, añadió: “Yo soy el original y vengo a colocar al servicio de ustedes 50 años de experiencia. Pero particularmente a no dejar que la gente sin escrúpulos se quede con el nombre mío para dar una opinión no autorizada. Así que bienvenidos a este espacio”.

¿Por qué Bonnet no fue al sorteo de la Copa América?

Javier Hernández Bonnet, director del Blog deportivo , programa de Blu Radio, contó al aire hace unas semanas que no pudo viajar al sorteo de la Copa América 2024, que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Miami (Estados Unidos), ya que la nación norteamericana le canceló sorpresivamente la visa por aparecer en la lista de integrantes de las disidencias de las Farc, peligrosa guerrilla.

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo, me tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de Paz se la entregue a la Embajada”, relató el periodista.