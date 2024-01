RCN tomó inesperada decisión con Carlos Antonio Vélez y el ‘cantante del gol’ por eliminación de Selección Colombia

La Selección Colombia se despidió del sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de sumar el pasado lunes una nueva derrota ante Venezuela en el Preolímpico Sub-23. El combinado nacional no ha sumado un solo punto en el torneo continental.

Además de las críticas en contra del técnico vallecaucano, los internautas se quejaron públicamente por la inesperada decisión que tomó RCN, puesto que no transmitió el compromiso contra el combinado Vinotinto por su señal principal.

El canal, incluso, no designó al equipo periodístico que cubre normalmente a la Selección, el cual está liderado por Carlos Antonio Vélez, Javier Fernández, conocido como el ‘cantante del gol’, y Juan José Peláez. La emisión estuvo a cargo de Pablo Ríos y José Antonio Pazos en la señal HD2.

“RCN, qué mal. Vieron que Colombia ya estaba eliminada y no trasmitieron el juego”; “RCN abandonó a la Selección preolímpica, tras dos derrotas no le trasmitió más los partidos”; “RCN no siguió transmitiendo los partidos del Preolímpico”, fueron algunos comentarios que escribieron los televidentes en X (Twitter).