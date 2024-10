“No soy ningún petrista, no me le he arrodillado a Petro ni un solo día”

En medio de la jornada de Halloween en Colombia un hecho político mantiene la expectativa: la Convención Liberal. Uno de los temas principales que se aborda en el encuentro, que se adelanta este 31 de octubre en Cartagena, es la elección del próximo presidente de la colectividad, en que se espera que se ratifique al expresidente César Gaviria, líder máximo del partido desde hace varios años y quien seguiría dando línea por un buen tiempo.

La convención ha estado enmarcada en medio de una enorme controversia por la posibilidad de que la colectividad termine en manos del petrismo. Por esa razón, los congresistas liberales Juan Pablo Gallo y Juan Carlos Losada debatieron a instancias de Vicky en Semana. Gallo dijo que “sí es muy clara la intención del petrismo de robarse el Partido Liberal”, declaración que desató un duro cruce de declaraciones con Losada, su colega de colectividad.

De acuerdo con Losada, decir que el liberalismo se quiere dejar consumir por el petrismo es una “estrategia muy rastrera”. De igual forma, dijo, él lo que exige es un cambio en la colectividad, sin que dicho cambio implique entregarse al petrismo. “Hay gente que sí apoyó al Gobierno, gente que votó en contra”, aseveró Losada al proponer un mando colegiado en los liberales.

Según Losada, el Partido Liberal “está en caída” y por eso necesita un cambio que, según su parecer, debe ser por un mando colegiado “con nuevos liderazgos”. Gallo dijo que “acabamos de escuchar al petrista mayor, además pura sangre, con una misión clara que es entregarle el partido al petrismo”.

Losada respondió airado: “Yo no soy ningún petrista, soy un liberal de verdad. No me le he arrodillado a Petro ni un solo día de su mandato”, aseveró Losada. “Yo sí voté por Gustavo Petro en segunda vuelta, no podía apoyar al candidato Hernández (Rodolfo Hernández). Soy un liberal que defiende las causas, él (Gallo) es un enviado de los Char”.

Los congresistas liberales, siendo compañeros de colectividad, se cruzaron señalamientos de ser supuestos razoneros tanto “de la extrema derecha” como del petrismo. “Yo dejé que no llegaba como una foca, que llegaba a apoyar al Gobierno. No me pueden decir que le quiero entregar el partido al petrismo. Aquí hay liberales de centro, como yo. Independientes, como yo”.

Gallo dijo que “ya pelaron el cobre” y el Partido Liberal se debe ir a la oposición, mientras que Losada insistió en un “cambio” que no necesariamente implique entregarse al petrismo. “Pongamos sus cosas en las proporciones. Los congresistas que estamos promoviendo la colegiada no queremos dejar a nadie por fuera. Estamos listos para negociar quiénes deben ser los miembros de esa colegiada. Esto es negociando, conversando, no poniendo esto en petristas y antipetristas”.

Gallo replicó señalando que el petrismo sí se quiere tomar al Partido Liberal “a través de Luis Fernando Velasco, a través de Cristo. Están abonando el camino a 2026 para perpetuarse en el poder. Para buscar que estos resultados, que son perversos, sigan. Yo pronóstico en la victoria, pero van a intentar unirse para llevar al partido a esa extrema izquierda que preocupa a los colombianos”.