Angélica Jaramillo reprochó que hubiese sido internada “a las malas”. Narró los duros momentos que atravesó en rehabilitación

En días pasados, se hizo viral un video en el que apareció la actriz y modelo Angélica Jaramillo confesando que tenía problemas de adicción con algunos alucinógenos.

“Yo esto lo hago como un testimonio y yo sé que me van a mostrar por todas partes, por todas partes, pero la verdad no me importa. Es como que en este momento, yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar: llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. Es una felicidad momentánea, sí, claro, pero ¿para qué?, para intentar calmarme o pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, dijo Jaramillo en días pasados en un video que sorprendió a más de uno.

En Vicky en Semana, Angélica Jaramillo habló por primera vez sobre esta situación personal. Aseguró que ya está “limpia” y que todo es cosa del pasado, aunque reprochó que en días pasados la hubiesen internado “a las malas” en un centro de rehabilitación en Medellín.

“En este momento, yo he pasado por una situación bastante adversa, donde mi familia quiso ayudarme, pero me metieron a un internado; perdón, a un sitio de recuperación, pero me llevaron a la fuerza, a las malas. Prácticamente, yo me sentí como si estuviera secuestrada y yo dije, ‘no era necesario llegar a tocar este fondo’”, dijo Jaramillo en Vicky en Semana.

Por lo tanto, Jaramillo fue enfática al decir que en esos casos se debe generar conciencia a través del amor, donde el afectado se perdone él mismo.

“Hay que perdonarse uno mismo, hay que perdonar a los demás, a los que creen que tienen la verdad sobre tu vida, pero nadie sabe la sed con la que el otro bebe, porque cada uno carga con su propio bulto, su propia cruz. Entonces, si tú a través del amor generas el diálogo, ‘cuénteme la verdad’, dé la confianza para que le cuenten la verdad. Porque si yo estoy hablando a través de la verdad y alguien viene y me juzga, entonces se vuelve el juez que me condena y me impone un castigo”, resaltó Jaramillo.

La modelo también aconsejó a las personas que pasan por problemas de adicción para que no les dé miedo pedir ayuda profesional, antes de que el problema se siga agravando. No obstante, Jaramillo insistió que la familia debe brindar una ayuda, pero que esta no debe ser a la fuerza.

Angélica Jaramillo es una de las artistas más recordadas en el país. | Foto: Instagram de Angélica Jaramillo

“Familias, no lo hagan mal. Obligar a una persona a que se recupere, nunca se va a recuperar. Una persona obligada nunca se recupera, a no ser que se genere una conciencia propia. Entonces, si yo genero una conciencia, se va a generar una transformación que conlleva a un cambio real”, dijo la artista en Vicky en Semana.

Por lo tanto, se mostró en desacuerdo con los centros de rehabilitación y/o clínicas que permiten el ingreso de personas en contra de su voluntad y que, por el contrario, imponen medidas duras, “bravas”, a los pacientes.