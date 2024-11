Angélica Jaramillo recordó cuando trágico suceso la llevó a caer nuevamente en los excesos: “Lo hice sola”

La modelo Angélica Jaramillo se volvió hace algunas semanas tendencia después de que hiciera una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que reveló que tenía una adicción a las drogas. A la artista se le vio un poco desubicada y hablando de distintos aspectos de su vida personal, lo que generó gran revuelo en ese momento.

Ahora, varios días después y tras ser internada para superar sus adicciones, Jaramillo finalmente rompió su silencio y habló del tema en Vicky en Semana, donde abordó diferentes temas de cómo probó las drogas y la forma en la que su vida ha cambiado debido a estos problemas que ha tenido.

La también actriz reveló que la primera vez que consumió una sustancia psicoactiva fue cuando tenía tan solo 15 años, en ese momento consumió marihuana con unos amigos del colegio. Desde ese momento, según dijo, no lo volvió a hacer hasta que en 2007 pasó por un trágico suceso que la golpeó duramente: la muerte de su hijo Mateo, una situación que tuvo que afrontar sola y que la llevó a los excesos.

“Él nace con gastrosquisis, le hacen una cirugía y a los dos días muere. El psiquiatra me receta Xanax. Yo tuve que ir a la funeraria a vestir a mi bebé y cremarlo, ese proceso lo hice completamente sola porque mi esposo también me había dejado; nadie me acompañó en ese proceso. Me fui para la casa a tomar Xanax, más o menos ocho días, y eso me mantenía totalmente tonta”, contó.

La actriz rompió el silencio acerca de la dura situación que ha tenido que atravesar. | Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana.

En un punto comenzó a reflexionar acerca de la forma en la que estaba llevando su vida, por lo que se dijo a sí misma: “Ya no quiero más, esto no soy yo”. Sin embargo, un día un amigo suyo llegó a la casa mientras que ella estaba sola y todavía afrontando el dolor por la pérdida de su bebé, esta persona se la llevó y allí volvió a consumir. “Prácticamente me saca y allá llegué y probé, volvió a darme un éxtasis para que se me subiera el ánimo”, dijo en Vicky en Semana.

Angélica sostuvo que en ese momento no buscaba siempre estar drogada, pero lo encontró como una salida para superar la muerte de Mateo e intentar sentirse un poco mejor. “Cambié el Xanax por el éxtasis. No era que siempre lo hiciera, pero sí busqué salirme de esa tristeza”, manifestó.

"Venía pidiendo que me dejaran salir de allá, no entendía por qué tanto tiempo encerrada. No me dejaban hablar con mis hijos": Angélica Jaramillo revela que se escapó del lugar donde estaba. #VickyEnSemanahttps://t.co/7TUwA44y50 pic.twitter.com/YbGBxDGWaB — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2024

Posteriormente empezaría a probar la cocaína y de nuevo se enfrentaría a otro problema. “La pruebo y pues obvio es un tema que hay que saberlo manejar porque es fuerte. Yo lo hacía como muy medida y no en fiesta, solamente cuando estaba sola”, aseguró.

Jaramillo aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a las personas que se enfrentan al dilema de consumir o no este tipo de sustancias, reconociendo que es una cuestión que se debe analizar con mucho detalle y que puede cambiar la vida por completo.

La modelo aprovechó para enviarle un mensaje a todas las personas que se pueden estar enfrentando a situaciones como la de ella. | Foto: Instagram de Angélica Jaramillo

“Somos seres humanos que estamos en un constante aprendizaje, pero no permitan que los influencien fácilmente y tengan carácter para decir que no. Se prueba una vez y se sigue. Si la persona no tiene esa fortaleza espiritual y emocional, puede recaer muy fácil y esto se vuelve en un consumo constante que lleva a una adicción”, señaló.