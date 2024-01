RCN toma radical decisión con Javier Fernández, el ‘cantante del gol’; ya se confirmó su reemplazo

Javier Fernández, conocido popularmente como el ‘cantante del gol’, volvió a dar de qué hablar en las distintas redes sociales, luego de que se conoció que no continuará presentando más la sección deportiva de la emisión central (7:00 p. m.) de Noticias RCN .

Mediante su cuenta de X (Twitter), Paolo Arenas señaló que el reconocido narrador vallecaucano no hará parte del equipo periodístico del informativo. Asimismo, señaló que el canal ya designó a José Fernando Neira como su reemplazo.

El productor, no obstante, señaló que el locutor seguirá haciendo parte de las transmisiones de Win Sports, canal aliado de RCN, por lo cual este miércoles narrará por la señal tradicional la final de la Superliga 2024 entre Millonarios y Junior de Barranquilla.

“Tengo confirmado, de múltiples fuentes: ‘El Cantante’ no sigue en ‘Noticias RCN’. José Fernando Neira es su reemplazo. Hará [en Win Sports] el relato radial, y no principal, de la Superliga. El domingo avisaron”, precisó el comunicador.

SEMANA también pudo conocer que el ‘cantante del gol’ no fue despedido del canal nacional, el cual es propiedad de la agrupación Ardila Lülle, y continuará, por el momento, siendo el narrador oficial de la Selección Colombia durante las emisiones de Deportes RCN (eliminatorias, amistosos y Copa América).

Tengo confirmado, de múltiples fuentes: 1. 'El Cantante' no sigue en Noticias RCN. Neira su reemplazo. 2. Hará relato radial, y no principal, de la Superliga. El domingo avisaron. ¿Le cobran las palabras contra Tulio? ¿Habrá otro relator para la Selección? Estoy averiguando. pic.twitter.com/Bqioke3N4I

A raíz de un problema de salud, el ‘cantante del gol’ no pudo relatar el duelo disputado en el Metropolitano, dejando su silla libre para que el ‘toxi relator’ tuviera la oportunidad de narrarle al país las emociones del partido que Colombia le ganó a la pentacampeona del mundo, con el doblete de Luis Díaz sobre los minutos finales.

“Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier, el narrador oficial de la Selección Colombia”, dijo al aire el comentarista Campo Elías Terán, a lo que inmediatamente respondió el relator vallecaucano: “No, no señor. No se preocupe. Eso lo sabe la gente”.