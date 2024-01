Atlético Nacional concreta fichaje sorpresa para sus hinchas: un viejo conocido

“Queremos un volante polifuncional, que pueda jugar de doble pívot, pero que sea más un ocho. Un ocho ofensivo, que llegue mucho al área, que tenga principios de juego de posición o ataque posicional, que pueda jugar por banda, pero no para que ataque por banda sino por pasillo interior y que pueda defender por fuera. O si no, un mediapunta que juegue atrás del nueve y que pueda ser el complemento de un doble pívot ”, decía el estratega bogotano al respecto del nuevo refuerzo.

Lamentablemente, en la ‘máquina cementera’ no pudo triunfar y estuvo cerca de volver al país para jugar con Independiente Santa Fe, sin embargo, las cifras no llegaron a colmar sus expectativas y prefirió pegar la vuelta a su país para jugar con Peñarol. Su último club fue el Cuiabá de Brasil, donde impresionó por la capacidad para la generación de oportunidades de gol.

“Faltan los exámenes médicos”

Antes de Ceppelini, se rumoraba que el elegido iba a ser Johan Rojas, volante de Equidad, pero el perfil no terminaba de convencer a Bodmer, quien lo reveló públicamente en rueda de prensa. “Lo ofrecieron a la institución, más no lo solicité. No está en el listado de jugadores que yo pedí para ese puesto, pero sí lo ofrecieron e hicimos un análisis del jugador que amerita entender que hace, cómo lo hace y si encaja o no encaja en lo que queremos para la institución. Tiene características de creativo, individualmente tiene capacidades técnicas y es resolutivo”, completó.