¿Era penal? Polémica en el Palogrande por supuesta falta que no le pitaron a Once Caldas

Hay tres cupos para que se los distribuyan Millonarios, Junior de Barranquilla, Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín, y como la mayoría de las jornadas de fútbol, esta ha presentado polémicas.

La primera se dio en Montería, en el estadio Jaraguay, donde se enfrentan Jaguares de Córdoba contra Independiente Santa Fe , y el VAR tuvo trabajo desde los tres minutos, tras una supuesta falta sobre Pablo Rojas, aunque finalmente el juez central determinó que no había nada por pitar.

Más adelante, sobre el minuto 23, Jhon Ospina, árbitro designado para el partido entre Once Caldas y América de Cali, tuvo un reto arbitral, pues el balón pegó en la mano de Daniel Bocanegra en un ataque del blanco de Manizales, pero consideró que era un movimiento natural y no se pitó penal.

Las cuentas de los equipos para clasificar

Antes de iniciar la fecha, Millonarios, Junior y Once Caldas, aunque no tienen asegurado al 100% su lugar, poseen una ventaja significativa sobre el equipo antioqueño. Estos tres equipos llegaron con 28 puntos cada uno y se benefician de una mejor diferencia de gol, a excepción de Once Caldas, cuya diferencia es neutra.