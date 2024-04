Liga Betplay 2024-1: Definición de infarto en la última fecha; hay tres cupos para cuatro equipos

Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, La Equidad y Deportivo Pereira ya tienen su lugar asegurado en la siguiente ronda. Por su parte, Millonarios, Junior, Once Caldas y Medellín se enfrentan a la necesidad de ganar para seguir en competencia.

Con las actuales posiciones, puntos y diferencia de gol, Independiente Medellín enfrenta el desafío más grande para clasificar a las finales del fútbol colombiano. Los ‘poderosos’ necesitan ganar su próximo partido y esperar que al menos uno de los equipos que les preceden no lo haga.

Adicionalmente, la diferencia de gol no juega a su favor, ya que presentan un saldo negativo de -10, acumulado durante el primer semestre de 2024, lo que convierte su clasificación en una proeza casi épica.

Por otro lado, Millonarios, Junior y Once Caldas, aunque no tienen asegurado al 100% su lugar, poseen una ventaja significativa sobre el equipo antioqueño. Estos tres equipos tienen 28 puntos cada uno y se benefician de una mejor diferencia de gol, a excepción de Once Caldas, cuya diferencia es neutra.