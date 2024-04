Las conmovedoras revelaciones de Miguel Ángel Russo en su lucha contra el cáncer. El extécnico de Millonarios es un ejemplo de superación

SEMANA: ¿Cómo está su salud?

Miguel Ángel Russo: De salud estoy muy bien, cumpliendo con todos los controles permanentes y trabajando, que es lo más importante para mí. Si no estuviera bien, no trabajaría. Siguiendo con todo lo que me dicen los médicos y quienes me cuidan con la enfermedad que tuve.

SEMANA: Cuando dice “la enfermedad que tuve”, ¿quiere decir que el cáncer es cosa del pasado?

SEMANA: Los controles tienen que ver con la quimioterapia…

M.R.: No, la quimioterapia es otra cosa y nada que ver. Al contrario, hay medicaciones nuevas y eso ayuda muchísimo. Pasó una sola vez y en Colombia, al inicio.

SEMANA: Los cambios físicos son evidentes y aquí la gente se preocupa…

M.R.: Es mucho trabajo, tenemos Copa Libertadores, torneo local y el trajín normal. No paro por suerte y gracias a Dios. Al contrario, tengo seis años más, eso será también. Eso es lo que no se puede arreglar (risas). Quédense tranquilos, les agradezco mucho. He hablado con mucha gente en Colombia también. El más contento es el médico y si él está contento es porque todo está bien.

SEMANA: ¿El fútbol se vuelve una terapia en este tipo de casos?

M.R.: No lo tomo como una terapia, sino como algo que me gusta, que está vigente todavía. Salimos campeones hace poco y hay muchas cosas que son positivas. Me gusta lo que hago, lo disfruto y todavía tengo resultados, que es lo más importante.

Miguel Russo en la final de la Liga colombiana 2017-ll (Santa Fe vs. Millonarios). | Foto: AFP

SEMANA: Usted quedó campeón con Rosario Central y aquí se celebró como un título de Millonarios. ¿Lo sintió así?

M.R.: Sí. Me lo ha hecho saber mucha gente. Les mando un saludo a todos porque hay mucha gente que se preocupa por mí. Yo también le deseo lo mejor a Millonarios y quiero que vuelva a ser campeón, que siga creciendo, que dispute la Copa Libertadores.

SEMANA: ¿Le abruma que todo el tiempo le estén preguntando por su salud?

M.R.: Sí, porque en definitiva en esto el que más se quiere soy yo. Al lado mío están mi familia y mis amigos que me cuidan y protegen. Y como que creen que uno hace cosas que van en contra de uno mismo y no es así. Hay veces en que estoy normal, porque el fútbol te lleva por muchísimas cosas. Si ganás estás de una manera, si perdés estás de otra manera. Hay que trabajar mucho y lograr que la cabeza siempre esté ocupada, aunque es natural que a veces tenga cara de cansancio.

SEMANA: ¿Qué tan importante ha sido su familia en este proceso?

M.R.: Han sido mi vida, mi esposa está al lado mío permanentemente. Mis hijos y mis nietos ya vieron tres veces campeón al abuelo y están contentos. Estoy en una ciudad que me quiere, me cuida, me protege y me anima mucho. Eso también hace bien al espíritu, si el espíritu está bien, hay muchísimas cosas que funcionan.

SEMANA: La palabra cáncer generalmente la relacionan con la muerte. ¿Vive con ese miedo?

M.R.: No porque estoy empapado en el tema, consulto y leo bastante. No todo es muerte. Gracias a Dios ahora, porque desde hace seis años estoy con esto, las medicaciones nuevas y la tecnología ayuda muchísimo. Yo nunca tuve miedo.

Miguel Ángel Russo, técnico de Rosario Central | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo ayuda a la gente en medio de este proceso que vive?

M.R.: Cuando puedo hablarlo, hablo mucho, aunque en forma privada. Me gusta hacerlo sin que nadie se dé cuenta, porque es la mejor forma de ayudar y crecer. Buscar cosas para los niños que viven ese proceso, llevando cosas, ir a verlos, visitarlos, pero lo hago todo de forma anónima. Mientras menos se sepa esto, yo me siento mejor.

SEMANA: ¿Cómo hace para cumplir con el fútbol, la salud, la familia, dar charlas, visitar niños?

M.R.: Reparto el tiempo en todo. El tratamiento es consensuado con toda mi profesión. Después de lo mío, la prioridad es el fútbol. Mi mujer me acompaña a todos lados.

SEMANA: Hablemos de Jáminton Campaz, jugador colombiano en Rosario Central, que ha formado parte del proceso de selección Colombia con Néstor Lorenzo. ¿Cómo lo ve sabiendo que llega la Copa América?

M.R.: Bien, ha crecido mucho en el fútbol argentino y estoy muy contento con él. Yo lo quiero mucho. Rosario es una ciudad en la cual hay que portarse bien permanentemente. Ha crecido y madurado mucho, estoy muy contento con él porque cada día le están poniendo dos jugadores encima porque es muy habilidoso y volvió al gol. La selección Colombia tiene muy buen entrenador y jugadores. Campaz está dentro de ese núcleo de 30 a 40 jugadores que son siempre mirados, que tienen que estar a plenitud permanente para lograr un lugar en la selección. Está en un fútbol muy competitivo y eso lo hace crecer. Hay que tener mucho profesionalismo para ir con todas las cosas.

SEMANA: Néstor Lorenzo dice que no convoca muchos jugadores de la liga local, porque hay que dar un paso adicional en Libertadores y en Sudamericana. Usted es campeón de la Libertadores y conoce nuestro fútbol, ¿qué falta para dar ese paso?

M.R.: Creo que estar siempre competitivo a nivel internacional es bueno. La Copa Libertadores es algo difícil, hay hegemonía de los brasileños por una cuestión de dinero. Hay que competir y competimos. Eso te eleva, te hace crecer y es lo mejor que te puede pasar. El fútbol colombiano va creciendo y tiene una cantidad de jugadores jóvenes importantes que cada vez se van afianzando más. También tiene muchos jugadores en Europa. Ahora, el profesionalismo es clave. La mejora de lugares de entrenamiento, gimnasios. El fútbol de Sudamérica lucha contra eso. Hay que competir hoy en día con los calendarios, se juega muy seguido y hay que saber competir. Precisamos muchas cosas nuevas que ayudan a recuperar pronto al jugador, para que, por ejemplo, tenga menos lesiones.

Miguel Angel Russo durante su etapa en Millonarios. | Foto: Guillermo Torres Semana

SEMANA: ¿Sigue en contacto con la gente de Millonarios?

M.R.: Muchos me llaman. Hablo con el presidente, las personas del club y amigos que uno dejó. Están siempre presentes en líneas generales. También cuando puedo ver un partido lo veo, cuando puedo informarme de Millos también. Me alegra mucho porque al fútbol colombiano le tengo cariño y un recuerdo muy grande.

SEMANA: ¿Cómo ve a Millonarios hoy? A veces preocupa por las lesiones...

M.R.: Yo lo veo bien. Obvio, lo veo como un equipo importante, como siempre lo será. Está compitiendo cada vez más, que se mete en la liga, sigue en la Libertadores. Va creciendo y eso es bueno. A veces la mejor forma de estar bien es jugar seguido, si no tenés lesiones, si tenés un plantel armado, lo mejor que hay es jugar, competir permanentemente.

SEMANA: ¿Y el proceso de Alberto Gamero?

SEMANA: ¿Si pudiera llevarse un jugador de Millonarios a Rosario Central, cuál se llevaría?

M.R.: Es difícil hablar de supuestos. Tienen muy buenos jugadores. Maca (David Macalister Silva) es un jugador importante que lo veo bien, hace cosas buenas.

SEMANA: ¿Y el VAR? ¿Qué opina de la tecnología en el fútbol que tanta polémica causa?

M.R.: Iremos mejorando con el VAR. No digo que sea malo, pero tenemos que mejorar y aprender todo como es eso. Tienen buenos árbitros, el otro día jugamos con Peñarol, nos dirigió el árbitro colombiano Wilmar Roldán muy bien. Colombia a ese nivel tiene árbitros importantes y eso es bueno. El fútbol es polémico, es lindo, sabroso, picante, porque es polémico.

SEMANA: El hincha de Millonarios se pregunta si regresará…