Enrique Camacho, presidente de Millonarios: “¿Por qué no voy a decir que queremos ser campeones de la Copa Libertadores? Somos absolutamente realistas”

SEMANA: Millonarios atraviesa por un buen momento deportivo. ¿Cómo mantener esa racha positiva?

ENRIQUE CAMACHO (E.C.) Estamos cosechando el esfuerzo de los últimos cuatro años. Hemos generado una metodología de trabajo para el fútbol base y el equipo profesional y hemos creado una cultura deportiva. Se fundamenta en que hay que promover a los jugadores, los talentos de nuestras divisiones inferiores, mezclándolos con veteranos, jugadores de prestigio, para que, de esa manera, con un modelo de juego definido, podamos cumplir nuestro propósito: convertir a Millonarios en uno de los equipos que siempre está disputando títulos. Estamos empezando a ver beneficios de ese esfuerzo, pero lo vamos a continuar. Haber ganado la copa y la liga nos confirma que hay que seguir trabajando intensamente en este sentido para poner a Millonarios siempre en los puntos de privilegio del fútbol colombiano y, ojalá, del fútbol sudamericano. Es un esfuerzo, un proceso, que hemos llamado el ‘Plan de desarrollo integral de la metodología de Millonarios’.

SEMANA: ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo en materia de torneos internacionales? El próximo año disputarán la Copa Libertadores.

E.C.: ¿Por qué no voy a decir que queremos ser campeones de la Copa Libertadores? Somos absolutamente realistas. Puede que lo logremos, pero el objetivo tiene que ser algo consistente en la medida en que uno vaya creando un equipo que tenga las condiciones, la cultura y las capacidades para disputar partidos internacionales con equipos de tanto prestigio y trayectoria como los brasileros, uruguayos y argentinos. La idea, en unos años, es estar a la altura de ellos. Nuestra ambición a corto plazo es desempeñarnos lo mejor posible y empezar a mostrar que Millonarios sí es competitivo a nivel internacional para que en el largo plazo podamos llegar a conquistar títulos de Sudamericana y de Libertadores. Ojalá. Debe ser un proceso coherente, consistente, programado y metódico de largo plazo.

SEMANA: El profesor Gamero todavía no ha renovado el equipo. ¿Cómo va ese plan?

E.C.: Es muy importante esa pregunta. Nuestro espíritu ha sido que la dirección técnica, el grupo técnico y deportivo debe tener una permanencia en el tiempo para que pueda implementar realmente los modelos de juego en los que estamos trabajando y los que hemos venido desarrollando.

Por eso, al profesor Gamero vino a darle continuidad a una labor que inició el profesor Russo, para tener un sistema de juego propio de Millonarios. No hay que improvisar con cualquier técnico, o que cada uno llegue a poner su estilo. Lo que queremos es que se desarrolle un espíritu de juego de Millonarios. Queremos que siga otros años más.

SEMANA: Algunos jugadores terminan contrato en diciembre, como Juan Pablo Vargas...

E.C.: Hemos venido conversando. Juan Pablo y Montero son jugadores que están muy interesados en continuar en Millonarios y estamos haciendo los esfuerzos para ver si es posible que sigan en Millonarios. Los jugadores van madurando y tendrán sus oportunidades y Millonarios tampoco quiere frenar ningún desarrollo internacional que pueda tener algún jugador con aspiraciones normales. Si somos capaces de promover a un jugador para que le vaya bien en el mercado internacional, eso nos satisface.

Alberto Gamero en rueda de prensa después del partido frente a Atlético Nacional. | Foto: Tomado de DIMAYOR - Rueda de prensa de Millonarios tras su partido ante Nacional

SEMANA: ¿Cómo equilibrar las ventas y refuerzos que lleguen de cara a la Libertadores? ¿Qué se ha pensado sobre las posibles salidas y refuerzos ?

E.C.: Una cosa muy importante es que no estamos en un proceso de transición hacia una Libertadores, estamos en la consolidación del grupo de jugadores, de acuerdo con los requerimientos del profesor. Un equipo que ha sido campeón un semestre, uno no puede suponer que tiene que cambiarlo para el siguiente. Pero para la Libertadores, el equipo necesariamente buscará jugadores que le hagan falta al cuerpo técnico. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de requerimiento diferente a que él está esperando a ver la evolución en este campeonato para llegar a decir qué es lo que necesitamos.

SEMANA: El fichaje de Falcao despertó mucha esperanza en los hinchas y revuelo en las redes. ¿Es una posibilidad real?

E.C.: Pues nosotros sí hicimos un esfuerzo importante, entramos en contacto con él e hicimos una serie de ofertas sobre posibilidades. Pero naturalmente él está en un mercado muy competido y mucho más poderoso económicamente que el colombiano y por lo tanto él decidió que quería continuar allí. La puerta nunca está cerrada y siempre estaremos dispuestos, por el buen espíritu que él tiene, a evaluar cómo se desempeña el mercado de su nombre en Europa. Si hay alguna posibilidad, la miraremos con mucho gusto.

SEMANA: Usted ha explicado que el proceso de darle una identidad propia a Millonarios viene desde el profesor Miguel Ángel Russo. ¿Cómo se tomó la decisión de darle más importancia a las categorías inferiores?

E.C.: En la historia de Millonarios, nuestra institución se caracterizaba por traer jugadores de mucho nombre y llevarlos al equipo profesional, pero había poca eficiencia promoviendo los talentos de 200 muchachos que tenemos jugando en nuestras divisiones inferiores.

El fútbol moderno ha cambiado y no necesariamente los equipos se arman de jugadores de trayectoria y experiencia, sino de talentos juveniles, hay nuevas promociones. Eso es lo que ve uno en los equipos de Europa y Suramérica.

SEMANA: Se sabe que el mercado de México, Brasil, Argentina y Estados Unidos es mucho más poderoso económicamente que el colombiano. Cada vez que un jugador joven debuta y tiene una buena temporada llegan ofertas del exterior. ¿Cómo balancear entre seguir con un equipo competitivo y empezar a vender a esas figuras jóvenes?

E.C.: Esa es una decisión bastante compleja, porque cuando un jugador tiene talento, empieza a haber interés del extranjero o de otros mercados más poderosos. En el fútbol, cuando se pierde el momento, no hay otra oportunidad. Entonces lo que hemos tratado de hacer siempre es buscar que el muchacho sí tenga la preparación para seguir desarrollándose y que no se vaya a desaparecer.

SEMANA: Millonarios es un equipo muy unido y a cada joven que llega al primer equipo lo reciben como uno más.

E.C.: El profesor Gamero genera el ambiente de trabajo, la cultura del equipo y la familiaridad. Otra labor muy importante es la de los capitanes, tener unos capitanes que sirvan de ejemplo, que ayuden, que impongan su liderazgo, no por la fuerza, sino por la convicción y que ayuden a los muchachos a mejorar es un trabajo fundamental.

Liga BetPlay II-2023 - Millonarios FC vs Deportes Tolima - Fecha 4. | Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Cómo sintieron la salida de Andrés Felipe Román desde la institución?

E.C.: Con Román hicimos un trabajo que nos parecía necesario y era apoyarlo en un diagnóstico que le dieron en Boca, donde lo condenaban a que no podía jugar más fútbol. Lo acompañamos no solamente médicamente, sino psicológicamente, para que él pudiera tener los resultados médicos que ratifican que su condición no era de riesgo. Por eso lo acompañamos durante diez meses en ese proceso para que el jugador volviera a tener la capacidad para jugar. Lamentablemente pues él escogió irse a otra institución y para serle sincero yo lamento que haya hecho esa escogencia, pero respeto las decisiones de los jugadores y no las controvierto.

SEMANA: ¿Qué pasó con la tribuna familiar que existió en un momento? ¿Cómo es la relación con las barras bravas?

E.C.: Nosotros con las barras tenemos la relación que creemos que debe existir. Una relación en donde nos tratamos con mucho respeto, sin ningún tipo de privilegios especiales. Entonces con ellos tenemos una relación bastante estable y sólida. Se decidió por parte del Distrito que la tribuna familiar se manejara como tribuna popular, por las condiciones de seguridad que ofrecía la tribuna. Hemos respetado esa decisión sobre la base de que el comportamiento tiene que ser ejemplar y no puede afectar el desarrollo de los partidos. Porque el mal comportamiento que implica eventualmente sanciones, pues sí nos afectaría tremendamente. Entonces hasta ahora pues yo creo que ha habido un comportamiento adecuado y esperamos que eso continúe de esa manera.

"Nosotros con las barras tenemos la relación que creemos que debe existir". | Foto: Carlos Bernate

SEMANA: Hubo polémica en relación a los beneficios que recibía la barra de Atlético Nacional ‘Los del Sur’. ¿Cuál es su posición acerca de los beneficios que se le dieron a esta barra para apoyar al equipo?

E.C.: Yo no estoy de acuerdo con dar ningún tipo de apoyo a las barras desde el punto de vista económico. Los equipos deben ser apoyados por los hinchas, independientemente. Lo que tenemos que darles a los hinchas es espectáculo, no dádivas. No estoy de acuerdo con ese tipo de actuaciones porque, de una u otra manera, es como comprar la conciencia de un grupo. Creo que la gente debe comportarse siempre bien y, en el caso de Millonarios, se han comportado bien, sin necesidad de que tengamos que hacer ningún tipo de maromas de esa naturaleza.

SEMANA: Cuéntenos sobre la anécdota en la tanda de penaltis en la final contra Atlético Nacional, cuando un recogepelotas se llevó la toalla de Kevin Mier en donde tenía anotados los nombres de los pateadores ¿Cómo se enteró después? ¿Qué se mencionó en el vestuario?

E.C.: Me enteré dos días después de que ocurrió. Me pareció una cuestión extraña pero generalmente todos los arqueros tienen su forma de anotar lo que hacen los delanteros del equipo contrario. Saber la forma como van a patear los penales. Por esa razón nos parece algo simpático y curioso pero nada importante, para ser sincero.

SEMANA: ¿Cómo va el equipo femenino? ¿Cuáles son los proyectos a futuro que se han planteado?

E.C.: Tiene que desarrollarse sobre la base del tipo de campeonatos que se organizan en la Dimayor. Hemos sido partidarios de que los campeonatos femeninos sean de por lo menos nueve meses para que haya una mayor continuidad en la estructuración de los equipos.

Si uno cuenta la cantidad de jugadoras que hay en Colombia, no alcanzan para los 20 equipos porque no hay suficientes niñas inscritas como profesionales y por esto toca estar buscando en los mercados internacionales.