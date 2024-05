Álvaro Uribe habló sobre cambios de versión de las “supuestas víctimas”. Dice que Cepeda las visitó para acusarlo de paramilitar

El expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, envió en las últimas horas un nuevo mensaje a la opinión pública, a través de sus redes sociales, donde hace aclaraciones sobre sus supuestas víctimas, entre las que menciona a Juan Guillermo Monsalve, Juan Carlos El Tuso Sierra y los reclusos de Cómbita Giovanny Alberto Cadavid, Elmo José Mármol y Máximo Cuesta Valencia.

En la declaración, que denominó “Mis supuestas víctimas: Senador Iván Cepeda. Cambio de postura, sin razón, en la Fiscalía”, el expresidente enumera cinco puntos específicos. En el primero hace mención a Juan Guillermo Monsalve, a quien señaló de “testigo estrella de Cepeda para acusarme de paramilitar”.

Uribe Vélez manifestó que la familia de Monsalve “recibió pagos y beneficios por 12 millones de pesos a través de una ONG, que dice ayudar a presos políticos”. Además, indicó que Cepeda “apareció en la lista de donantes de esa ONG”.

31. Mis supuestas víctimas: Senador Iván Cepeda. Cambio de postura, sin razón, en la Fiscalía. pic.twitter.com/bDP883vzdq — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 19, 2024

“Monsalve reconoció tener comunicación con el senador Cepeda. Monsalve dice que se comunicó con el senador para pedirle que no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar. Agrega Monsalve que el senador Cepeda evitó ese traslado”, señaló Uribe, quien dice que están acreditadas, como mínimo, siete reuniones entre ambos personajes.

El líder del Centro Democrático narró que “en la Corte Suprema, uno de mis abogados preguntó al senador Cepeda por el chat de comunicaciones con Monsalve. El magistrado Reyes advirtió al senador Cepeda que con esa respuesta podría autoincriminarse, a lo cual el senador Cepeda dijo ‘no contesto’”.

En su mensaje de este domingo, 19 de mayo, el exmandatario señaló que Cepeda, en esa oportunidad, “también justificó que no revelaba las comunicaciones con Monsalve, porque su teléfono perdió la memoria en una caída”. Además, fue enfático en afirmar que entre 2011 y 2018 “nadie fue a nombre mío a buscar a Monsalve”.

Finalizó este tema asegurando que “en 2018, Vicky Jaramillo, persona del partido, me informó que Monsalve expresaba que estaba arrepentido de haber mentido contra mi hermano y contra mí, que el senador Cepeda “le incumplía” y que quería decir la verdad”.

Por eso señaló que “ante esta información pedí al Dr Diego Cadena que hiciera la verificación. Las interceptaciones ilegales a mi teléfono acreditan que jamás pedí mentir o callar. En el juicio que se sigue contra el Dr Cadena los testigos en su contra afirman que no les pidió mentir ni callar”.

Fue el expresidente Álvaro Uribe quien en primera instancia denunció al senador Iván Cepeda por manipular testimonios en su contra. El caso dio la vuelta y el exmandatario ahora es el acusado. El hermano de Monsalve asegura que Cepeda hizo el montaje y le ofreció beneficios a su familia para enlodar a Uribe. Solo aceptó Juan Guillermo, dice. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / NICOLAS LINARES

Presos en Medellín y reclusos de Cómbita

El segundo punto de su intervención estuvo centrado en los exintegrantes del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia Ramiro de Jesús Henao, conocido como Simón, y Gabriel Muñoz, alias Castañeda, condenado a 40 años de prisión.

Sobre ellos aseguró que “declararon por escrito y después ratificaron ante la Corte y la Fiscalía que el senador Cepeda les ofreció beneficios para que me acusaran de vínculos con paramilitares. Sobre esto me informó Wilser Molina, abogado a quien yo no conocía”.

En el tercer punto mencionó a los reclusos de Cómbita Giovanny Alberto Cadavid Zapata, Elmo José Mármol Torregrosa y Máximo Cuesta Valencia, quienes, según Uribe, recibieron una visita del senador Cepeda y de Mercedes Arroyave.

“Cuando se definió que habría la visita Monsalve estaba en Cómbita. El motivo de la visita era preguntar a los reclusos por unas fosas comunes. En el desarrollo de la visita les hicieron ofertas para que me acusaran de vínculos con los paramilitares”, señaló.

Además, aseguró que “la doctora Ángela López, a quien yo no conocía, informó al Dr Cadena y al Dr Fabián Rojas mi asesor. Ellos dos de inmediato me comunicaron. Por eso pedí al Dr Cadena que hiciera la verificación”.

Cárceles de Estados Unidos

El ex jefe de Estado también ser refirió a la visita de Iván Cepeda a las cárceles de los Estados Unidos, donde se habría reunido con varios paramilitares, poco después de haber sido extraditados. “Ofrecieron beneficios para que me acusaran, los excusan porque no habrían pedido mentir ni callar”, dijo.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda. | Foto: SEMANA

“Juan Carlos Sierra, que no fue escuchado por la Corte, ha declarado el tema ante la Fiscalía y en los medios de comunicación. Cuenta de la oferta de sacar a las familias al extranjero. También afirma que no les pidieron callar o mentir. El Fiscal dice que busqué y soborné a Sierra a través “de los de Medellín”. Sí, dos personas sin tacha, cuya información me llevó a pedir verificación”, señaló

Recordó que el testimonio de Juan Carlos Sierra fue tomado por Lisa Ruth, una investigadora norteamericana exagente de la CIA, con experiencia certificada en la recolección de pruebas con validez procesal en los Estados Unidos.

“Sin embargo, la Corte calificó este testimonio de montaje. El Fiscal dice que yo ideé el soborno de testigos, que lo hice directa o indirectamente. Que me ayudaban ‘amigos, copartidarios y abogados’”, relató en su mensaje de este domingo.

Fue enfático en señalar en que “el Fiscal desconoce que no busqué testigos, que pedí verificar las informaciones que me llegaban de las visitas carcelarias del senador Cepeda en las cuales con ofrecimientos de beneficios pedía información sobre relaciones mías con paramilitares”.

Así mismo, señaló: “Puedo interpretar que el Fiscal se imagina que yo dije a quienes me informaban, ‘Vea Vicky, vea Dr Wilser, vea Dr Roque, digan que me informaron de estos presos y visitas del senador Cepeda para así poder yo pedir verificaciones’. No señor Fiscal, así no es. ¡Por qué el cambio de postura de la Fiscalía sin nuevos hechos contra mí, si las nuevas pruebas me favorecen!”.

Pacho, Cundinamarca

En el quinto punto de su intervención, Álvaro Uribe se refirió a Harlinton Mosquera. “Debo repetir que solamente hubo un caso que se inició no por terceros sino porque el informante se me acercó en la plaza pública de Pacho, Cundinamarca”, manifestó.