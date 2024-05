Iván Duque sale en defensa de Álvaro Uribe: “No hay en Colombia un político que haya sido más perseguido por el narcoterrorismo”

“ Quería hablar primero y contar mi experiencia personal con la indagatoria. Mostrar las experiencias que he tenido en una indagación y en una imputación . Esa experiencia es muy relevante frente a lo que hemos escuchado del doctor Jaime Granados esta noche”, afirmó el expresidente.

En su breve intervención, Uribe señaló que espera se le conceda el espacio para realizar las “observaciones complementarias” pertinentes en respuesta a los señalamientos hechos en su contra durante esta audiencia, que se prolongó por doce horas. “Como el tema de víctimas se va a analizar la semana entrante, una vez hablen las partes, pediría a la señora jueza que me permita hacer unas observaciones complementarias”, agregó.

Sin embargo, Uribe aprovechó para aclarar varios aspectos al abogado Villalba, asegurando que no es la primera vez que se presentan versiones falaces en este proceso judicial. Según el expresidente, durante tres décadas ha enfrentado todo tipo de acusaciones por parte del abogado y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que Villalba preside actualmente.

“Quería responderle al doctor Villalba esta noche. Solamente le digo esto: la discusión política que he tenido con ellos hace 35 años no puede llevar a que mientan. Yo denuncié a la Corte y renuncié al Congreso para defenderme, y cuando el magistrado (José Luis) Barceló llamó a una emisora para decir que había renunciado porque la Corte me tenía acorralado, retiré la denuncia”, indicó Uribe.