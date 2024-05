Exministros de Hacienda y exdirectores de la DIAN debaten sobre el 10-10-10: ¿Este modelo tributario puede disparar la economía del país?

¿Qué dicen los expertos?

En ese sentido, Restrepo sostuvo que “sí es cierto que existe un monto muy sustantivo de exenciones del orden de 130 billones de pesos aproximadamente, y que de recolectarse de nuevo implicaría un ingreso adicional para la economía. No es un asunto de poca monta, porque eso en aquel momento implicaba algo más o menos como cerca del 50 % del recaudo tributario. Ahora bien, el grueso de ese monto venía por IVA, no venía por renta y yo calculo que aproximadamente el 70 % aproximadamente venía de IVA”.

En cuanto a una tarifa del 10 % al impuesto de renta a personas naturales, el exministro de Hacienda sostuvo que “en el fondo se me parece al modelo del régimen simple de tributación, es interesante. Yo lo estoy interpretando como un valor sobre el ingreso bruto, sin parafiscales, sin deducciones, sin exenciones, o sea, muy parecido a una especie de régimen simple. Me parece también interesante”.

Ahora, relación con una tarifa IVA del 10 %, Restrepo, aunque se mostró de acuerdo, sí puso sobre la mesa una acotación: “esto implicaría un mayor recaudo en la medida en la cual entraría una cantidad de bienes que hoy en día no están incluidos. Allí habría que hacerse una pregunta, ¿deberíamos seguir sosteniendo el modelo actual de IVA o podríamos transitar, por qué no, ya que se está bajando, a un modelo impuesto tipo impuesto al consumo?”.

“En el caso del IVA del 10 %, tú quitas exenciones y exclusiones, obviamente la base gravable va a ser mucho más sencilla, ¿y ahí qué gana Colombia?, gana primero, una tarifa baja; segundo, una tarifa sin distorsión; tercero, te ahorras todos los saldos a favor que tienes que devolver a la DIAN, es decir, le quitas un piano de encima a la entidad; cuarto, ahí es clave el recaudo, como va a ser tan sencillo y la cadena va a ser tan amplia, pues el incremento del recaudo va a ser mucho más y esto va a permitir grabar productos que hoy en día no están grabados, tales como los langostinos, las carnes maduras y muchos otros productos y servicios que deberían tener una tributación y que hoy en día no lo tienen, porque el sistema tributario colombiano lo impedía”.

“El tema también de impuesto de IVA del 10 % es un ejercicio muy bueno, porque toma como base el estudio que se hizo en el Ministerio de Hacienda del 2020, desde la dirección de Política Macroeconómica, y no habla de convertir el IVA en un impuesto al consumo, sino de convertir el IVA en un impuesto del 10 % sin exentos y sin excluidos y que esté grabado toda la cadena, entonces mejora esa propuesta el informe sobre los efectos de sustituir el IVA por un impuesto el consumo, es decir, esto no es impuesto el consumo, sino IVA al 10 %, con varios mecanismos. Eso es importante”, argumentó.

En todo caso, Ortega subrayó que “el 10-10-10 me parece inviable. Bajaría el recaudo de una y no hay razón para que los que no paguen por hacer trampa, paguen”. El exdirector de la DIAN y hoy presidente del GEB, enfatizó que “si no se hace algo para que la gente pague, nada va a cambiar”.