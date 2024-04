“Hay que cambiar la forma en que se regula y se aprueban las licencias de los proyectos eléctricos”, advierte Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB

“Tenemos que cambiar la forma en que se regula y en la que se aprueban las licencias de estos proyectos. No tiene sentido que una regulación que estaba hecha para prevenir el derrame de petróleo o la contaminación de la minería se le aplique a un eólico, a un solar o a una línea de transmisión. Es inviable que esto vaya a seguir adelante con las normas que están hechas hoy en día, cuyo principal instrumento es que la sociedad pueda bloquear. Y sí, si la sociedad puede bloquear, bloquea, porque bloquear siempre va a poder”, dijo Ortega.

El GEB lidera la construcción de la línea Colectora, encargada de sacar la energía que se producirá en La Guajira con proyectos eólicos y solares, para conectarla con el sistema nacional. Terminó hace unos meses, el proceso de consultas previas con las comunidades y ahora arrancó la etapa de licenciamiento ambiental, que aún no se ha dado.

“Todo el grupo se viene acá a vivir. Pero requerimos que no nos quedemos ahí porque Colectora no es el futuro. El futuro va mucho más allá y depende que nos permitamos soñar”, puntualizó el presidente del GEB.

El panorama

En una reciente entrevista con SEMANA, Ortega explicó que en este momento la demanda de energía en el centro del país ya está al nivel de lo que la oferta puede soportar. Añadió que la central hidroeléctrica de Guavio ha llegado a sus niveles más bajos, con apenas un poco más del 4% de su capacidad, “luego ya la posibilidad de tener energía de esta central de generación es imposible. Entonces estamos dependiendo de los sistemas de transmisión y de las líneas que nos permiten abastecernos del resto del sistema interconectado, y ahí cualquier falla de una línea pondría ya a la zona centro en una falta de suministro que llevaría a lo que llaman un deslastre y obligaría a unos recortes de algún segmento de la demanda. Eso no está pasando y Dios quiera que no pase, pero la vulnerabilidad del sistema es probablemente la más crítica que se ha tenido en mucho rato”, dijo.

A un fenómeno de El Niño más intenso y duradero y a un mayor consumo, se suman los problemas en las líneas de transmisión , donde el caso más preocupante es el suministro de energía para el centro del país. Tres proyectos tienen retrasos, por licencias ambientales y tensiones sociales con algunos habitantes de la región, de más de seis años, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en Bogotá y la región central. De hecho, como confirmó Ortega, del GEB, 14.000 viviendas nuevas, nacientes proyectos empresariales, como datacenters, y hasta un centro de acopio de Falabella no tienen garantizado el suministro de energía.

A las afueras de Bogotá, la línea que viene de Hidrosogamoso no ha podido ser construida y tiene un retraso de 6 años. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Según SER Colombia, gremio de las empresas de energías renovables no convencionales, de La Guajira se han proyectado 2.360 megavatios en 19 proyectos. Alexandra Hernández, presidenta de este gremio, explicó a SEMANA que el 53 por ciento, diez proyectos, avanzan, es decir, dos están en etapa de pruebas, cuatro ya tienen licencia ambiental y los otros están esperando la licencia para iniciar sus procesos constructivos. Otros seis proyectos están en revisión para analizar su viabilidad y los otros tres fueron cancelados.

“En Colectora estamos esperando que salga la licencia ambiental. Entonces, hasta que no salga la licencia ambiental eso está parado. Y los proyectos de generación, que es la generación que podría resolver todos estos retos de este cambio del mundo, donde Colombia podría tener hasta 7 gigas, que eso es un 30% más de energía, eso solo se va a lograr si estos proyectos empiezan a mostrar que se pueden hacer”, señaló Ortega a SEMANA.

Al preguntársele si los conflictos en este momento son con comunidades, son ambientales, o son de qué tipo, frente al desarrollo de las líneas de transmisión para el centro del país, respondió: “Literalmente todo lo anterior. O sea, hay partes que están sin licencia ambiental en este momento y la licencia está suspendida en unos casos porque la comunidad dice que no se le ha informado sobre el proyecto. Algunos de esos casos son mentira y otros porque no se tienen unas sustracciones. (…) Entonces esas demoras, ya sea porque la comunidad se opone, ya sea porque la sustracción no sale o porque la licencia está suspendida, en su conjunto terminan haciendo imposible entregar la torre”, explicó.