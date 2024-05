Petro divulgó cifras falsas de material de guerra faltante en La Guajira y Tolemaida. El comandante del Ejército lo indujo al error. Estas son las pruebas

Sin embargo, Ospina no le habría explicado en detalle dicha información a Petro, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ni tampoco al comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo. Esa omisión indujo al error a Petro.

La cifra que reportó Petro obedecía al material de guerra que no había sido cargado en un software que tiene el Ejército donde se lleva el control estricto del inventario de esa institución.

El presidente, al no recibir una explicación detallada del general Ospina antes de la rueda de prensa, se confundió y dio todo por desaparecido.

Sin embargo, la cifra verdadera es que no ha habido ninguna pérdida de esa munición. Las 500 a las que hizo referencia el presidente era que no se habían cargado aún al software, lo cual no quiere decir que se hayan sustraido de los cantones.