🔴 EN VIVO | Marchas del 1 de mayo de 2024: siga el minuto a minuto

A la marcha que se llevará a cabo en Bogotá se sumará el presidente Gustavo Petro. El mandatario ha convocado a sus simpatizantes a que participen en las marchas en respaldo a las reformas que ha venido tramitando. No obstante, este llamado ha sido criticado por algunos sectores laborales, como la Confederación General del Trabajo (CGT) de Antioquia, que decidió no participar en la jornada. “Es el día de los trabajadores, no de Petro”, manifestó esta organización.