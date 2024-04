Juan Camilo Restrepo se va contra Petro por anuncios de medidas económicas: “Comunicar bien no es improvisar a toda hora”

“Yo voy a hablar con la señora Georgieva [presidenta del FMI], se llama, ¿cierto?, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar y nosotros pagamos, pero en el largo plazo”, expresó Petro.

Y agregó en su intervención: “Puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual, porque no hablamos cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias, hay un proyecto de interconexión de cables entre América del Sur y América del Norte”.

En ese sentido, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, se fue de frente contra el jefe de Estado, por sus recientes anuncios y le dijo: “Comunicar bien no es improvisar a toda hora”.

También dijo que el gobierno está, desde luego, en su derecho de pensar y estudiar este tipo de medidas económicas, pero aseguró que “el problema es que ninguna de ellas está preparada con el rigor que merecen: no se ha hablado previamente con el FMI ni existe ninguna cuantificación ni diseño - que se conozca - de lo que contendría la nueva reforma tributaria en que está pensando el Gobierno”.

Y cuestionó: “ ¿No habrá nadie en el círculo de consejeros que le explique al presidente que este tipo de anuncios (cuando apenas están en “obra negra”) no es prudente soltarlos de manera improvisada, pues crean más zozobra que tranquilidad entre inversionistas y mercados. Y más retraimiento en las decisiones de inversión, que es justamente lo que se quiere vigorizar?”.

Y puntualizó: “Comunicar no es improvisar; anunciar no es soltar en cualquier manifestación, anuncios sobre temas tan delicados, si detrás de ellos no hay estudios esmerados y previos como merecen tan delicados asuntos”.