La fuerte respuesta de José Manuel Restrepo a Petro por decir que Iván Duque es el “papá de la deuda de Colombia”

Este jueves, 11 de abril, el presidente Gustavo Petro nuevamente recurrió al ‘espejo retrovisor’ para lanzar una aguda pulla contra el expresidente Iván Duque.

En esta ocasión y desde el departamento de Antioquia, el jefe de Estado tildó a Duque de ser el “papá de la deuda en Colombia”, situación que, según señaló Petro, ha traído consecuencias a su gobierno del señalado cambio.

“Cada vez que se presenta una reforma tributaria para los ricos, dicen que no señor, que no más impuestos. El presidente Duque no se endeudó. Ese fue el papá de la deuda de Colombia. No se endeudó. Y este es un tema que quiero que se sepa también. El año pasado pagamos 75 billones, billones, o sea casi todo lo que podría ser entregarles agua a los colombianos”, sostuvo Petro.

Y avanzó en su intervención en un evento público que se realizó en Caucasia: “Pero se les paga a los bancos internacionales, es la deuda de Colombia. Y este año tenemos que pagar 100 [billones]. Es decir, 25 billones de un año al otro se nos sube el pago de la deuda porque el señor Duque, para frenar el covid, que no lo frenó, decidió endeudar el país”.

“Yo ahí como parlamentario decía, pero eso me pegaban una, una, en la prensa acabaron conmigo para aquí y para allá. Porque decía que hiciéramos lo mismo que Estados Unidos. ¿Cómo hizo Estados Unidos para afrontar la pandemia? Emitió el dinero”, recordó Petro.

Las declaraciones las respondió el exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo, quien defendió la gestión del exprimer mandatario durante el periodo 2018-2022.

“Presidente. Cuando se hacen análisis económicos es bueno ser ‘fiel’ a los hechos y preciso en la información”, comenzó el exfuncionario, y en seis puntos argumentó su punto.

1. Fruto de la ley de crecimiento y el manejo económico antes de pandemia, Colombia logró superávit fiscal primario en 2019, luego de ocho años en que eso no se conseguía.

2. Durante la pandemia, como le sucedió a USA, Europa, Latinoamérica y el mundo en general, fue necesario atender al microempresario, a las personas en vulnerabilidad e informalidad y al sector de la salud, justamente para enfrentar ese choque económico y social. No haberlo hecho significaba no haber tenido subsidio a la nómina y perder miles de empleos, no proveer vacunas, no tener programas sociales como Ingreso Solidario y otros más. Para eso, el país tuvo que hacerlo con recursos fiscales y deuda, y eso permitió que Colombia, según The Economist, fuese de los tres países con mejor recuperación luego de dicha pandemia.

3. Entendiendo el desafío del aumento en el déficit y en la relación deuda/PIB durante la pandemia, empezamos un ajuste fiscal y logramos el mayor ajuste fiscal en 31 años y, como lo previmos en los marcos fiscales, tres años seguidos de disminución del déficit y también de la deuda en relación con el PIB.

4. A 2023 y fruto de ese esfuerzo de tres años de disminución del déficit, la deuda cierra en 53 % del PIB. Dato que es inferior al límite menor que permite la regla fiscal.

5. ¡Tristemente, usted rompe la tendencia!! Se vuelve el papá del gasto primario (gasto sin incluir intereses) o derroche, pues este gasto crece en 2023 y 2024, al punto que en 2024 es casi del nivel de gasto en un año de pandemia en relación con el PIB innecesariamente.

6. ¡Por ello tristemente USTED en 2024 luego de tres años de reducción o ajuste fiscal, CRECE LA DEUDA!, ¡del 53 al 57% del PIB!, ¡eso sumado a aumentar el déficit fiscal luego de tres años de reducción en relación con el PIB!

Por lo que Restrepo concluyó: “Pero le propongo una salida. Recuperar el crecimiento (que tuvimos en cifra récord en 2021 y 2022) y no seguir en estancamiento o recesión de inversión privada. Así habrá más recaudo, menos déficit y menos deuda”.

Por su parte, el expresidente Duque declaró sobre lo que dijo Restrepo: “Acá queda claro cómo enfrentamos una pandemia. Otros no se dan cuenta de que su gestión es peor que la pandemia”.

