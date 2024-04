Presidente Petro denunció que “sectores políticos” quieren quitarle el “carácter progresista” a su polémica reforma pensional

Y añadió el jefe de Estado: “ Buscan quitarle la protección que hemos propuesto a 19 millones de trabajadores que hoy cotizan en fondos privados y que no van a obtener ninguna pensión por su bajo nivel salarial, porque la mayoría ganan menos de 4 salarios mínimos ”.

“Además, tres millones de ancianos hoy sin ninguna pensión no podrían obtener el bono pensional del presupuesto nacional. Jamás este gobierno traicionará al pueblo trabajador y a su tercera edad por aumentarle ganancias a dos banqueros multibillonarios. Ni el gobierno, ni el congreso, ni la ley están para eso, según nuestra constitución”, recalcó.

Inti Asprilla pide a Petro que retire la reforma pensional y la presente por la Cámara para hacerle el quite a Iván Name: “Decidió hundir el proyecto”

El senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, le hizo una particular petición al presidente Gustavo Petro para tratar de salvar la reforma pensional en la plenaria del Senado.

Asprilla –quien le compitió a Iván Name la presidencia del Senado, pero la perdió porque no lo respaldó ni siquiera el Pacto Histórico, que se inclinó por Angélica Lozano–, tiene claro que el Gobierno hoy tiene mayorías en Cámara, pero un escenario más complejo en el Senado.

Iván Name y el presidente Gustavo Petro | Foto: Foto SEMANA y foto Presidencia

Según él, el cuarto debate “se haría cuando Iván Name ya no sea el presidente del Senado y no se pueda hundir por tiempos la reforma”.