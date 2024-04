Petro al presidente del Senado, Iván Name: “aquí no soy yo el que pierde. Aquí pierden tres millones de ancianos” por la reforma pensional

La reforma pensional se ha convertido en otra de las iniciativas más polémicas del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, quien este miércoles, 10 de abril, le respondió al presidente del Senado, Iván Name, por decidir aplazar el debate de la iniciativa que se iba a discutir en el Congreso, por lo que va perdiendo oxígeno.

Petro publicó en su cuenta de X “aquí no soy yo el que pierde. Aquí pierden son tres millones de anciano(a)s que hoy no tienen un plato de sopa, porque no podrán acceder a un bono pensional digno”.